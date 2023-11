Det skiftende landskab: kønsforskelle i videnskab

En nylig undersøgelse offentliggjort i PLOS Biology afslører, at selvom kønsubalancer fortsætter i det videnskabelige samfund, er der tegn på fremskridt. Ledet af John Ioannidis fra Stanford University's Meta-Research Innovation Center, analyserede undersøgelsen data fra Scopus-databasen, der omfattede 5.8 millioner forfattere på tværs af alle videnskabelige discipliner.

Historisk set har mænd domineret videnskabsområdet med betydelige forskelle i repræsentation. Undersøgelsen fandt dog, at kønsforskellen indsnævres, om end langsomt. Blandt alle forfattere er mændene stadig flere end kvinder med 1.88 gange, men dette tal er faldet fra 3.93 gange for forfattere før 1992 til 1.36 gange for forfattere efter 2011.

Interessant nok fokuserede analysen også på topciterede forfattere, som repræsenterer de mest indflydelsesrige stemmer inden for deres respektive områder. Blandt denne eksklusive gruppe er mænd fortsat 3.21 gange flere end kvinder, et fald fra 6.41 gange for seniorforfattere til 2.28 gange for dem, der begyndte at udgive efter 2011.

Resultaterne fremhæver yderligere heterogeniteten på tværs af videnskabelige discipliner, med varierende niveauer af kønsrepræsentation blandt topciterede forfattere. Faktisk viste kun 18 % af de videnskabelige underområder inden for den yngste gruppe af forfattere lige eller større repræsentation af kvinder som topciterede forfattere.

Undersøgelsen undersøgte også kønsubalancer i højindkomstlande kontra andre nationer. Mens ubalancer mellem kønnene faldt over tid i begge grupper, viste lande uden for højindkomstnationer en lille forbedring med hensyn til kønsforskelle blandt topciterede forfattere.

Derudover afslørede en nærmere undersøgelse, at mens kvinder udgjorde en betydelig del af den yngste gruppe af forfattere, forblev deres progression til fuld professorat sjælden. Dette tyder på behovet for forbedringer i forfremmelsesveje for talentfulde videnskabsmænd, uanset køn.

Sammenfattende illustrerer undersøgelsen de fremskridt, der er gjort med at reducere kønsforskelle inden for videnskabeligt forfatterskab, men anerkender, at der stadig er betydelig plads til forbedringer. Bestræbelserne på at afhjælpe disse ubalancer skal fortsætte for at skabe et mere inkluderende og retfærdigt videnskabeligt samfund.

