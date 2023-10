De tidlige resultater fra James Webb-rumteleskopet er ikke så revolutionerende som oprindeligt antaget

James Webb Space Telescope (JWST) har skabt en masse begejstring med sine indledende observationer, hvilket har ført til sensationelle overskrifter, der hævder, at veletablerede teorier som Big Bang og generel relativitetsteori var blevet modbevist. Nye resultater fra en undersøgelse, der anvender data fra den canadiske NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS), viser imidlertid, at disse revolutionerende resultater ikke var så usædvanlige som oprindeligt antydet.

JWST er det mest kraftfulde infrarøde teleskop, der nogensinde er bygget, og er i stand til at fange detaljerede billeder af nogle af de tidligste galakser, der blev dannet efter den mørke tidsalder i det tidlige univers. Tidligere observationer fra lidt senere perioder havde givet os en god forståelse af, hvor hurtigt galakser udvikler sig baseret på vores forståelse af Big Bang. Men galakserne identificeret af JWST var allerede store, lyse og strukturelt komplekse, hvilket udfordrede vores antagelser om galaktisk evolution.

Astronomer bruger forskellige teknikker til at identificere fjerne galakser, herunder at lede efter brud i galaktiske spektre. Dobbeltbrudsgalakser, som udviser brud i både Lyman- og Balmer-bølgelængderne, kan hjælpe astronomer med at målrette galakser på bestemte afstande. De første resultater fra JWST fokuserede på dobbeltbrudsgalakser ved rødforskydninger på omkring z=7, da universet var mindre end en milliard år gammelt.

Imidlertid afslørede denne undersøgelse ved hjælp af CANUCS-data en potentiel skævhed i udvælgelsen af ​​dobbeltbrudsgalakser. Metoden kan favorisere større og lysere galakser og udelade mindre, svagere og køligere galakser. Holdet identificerede 19 dobbeltbrudsgalakser ud fra CANUCS-dataene, men sammenlignet med en større population af galakser var det tydeligt, at udvælgelsesmetoden kunne fordreje resultaterne mod større og lysere galakser.

Forskerne understreger, at disse indledende resultater ikke udelukker potentialet for JWST til at tvinge en revision af vores standard kosmologiske model. De fremhæver dog, at vi stadig er i de tidlige stadier og har brug for flere data og detaljerede observationer for at forstå den sande natur af disse fjerne galakser, og hvor støvet virkelig sætter sig.

kilde:

Desprez, Guillaume, et al. "LCDM er ikke død endnu: massive høj-z Balmer break-galakser er mindre almindelige end tidligere rapporteret." arXiv preprint arXiv:2310.03063 (2023).