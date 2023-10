NASA forudsiger potentielt katastrofal asteroidekollision med Jorden om 159 år

NASA har udsendt en forudsigelse om, at en asteroide på størrelse med vores måne potentielt kan kollidere med Jorden om 159 år. Asteroiden, kendt som Bennu, anslås at have en diameter på 1,610 fod og kan ramme Jorden med kraften af ​​22 atombomber. Mens chancerne for en kollision er små, har NASAs beregninger rejst bekymringer om den potentielle katastrofale virkning.

Bennu blev først opdaget i 1999 og er blevet nøje overvåget siden på grund af dens betydelige størrelse og den lille, men sandsynlige chance for, at den påvirker vores planet. Adskillige internetvideoer skildrer de ødelæggende konsekvenser af en sådan begivenhed.

For yderligere at undersøge denne mulighed lancerede NASA OSIRIS-REx-missionen i 2016. Denne mission har til formål at krydse Bennu og studere dens sammensætning. Den forventede kollisionsdato er sat til den 24. september 2184, hvilket giver forskerne tid til at indsamle mere information og potentielt udvikle afbødningsstrategier.

Hvis Bennu skulle kollidere med Jorden, ville den frigive cirka 1,200 megatons energi, 24 gange stærkere end det mest potente atomvåben på Jorden. Mens oddsene for en kollision i øjeblikket er estimeret til 1 ud af 22, fortsætter NASA med at nøje overvåge Bennus bane og dens potentielle gravitationsinteraktioner med vores planet.

Ud over kollisionsrisikoen har Bennus nære møder med Jorden hvert sjette år fanget videnskabsmænds opmærksomhed. Selvom sandsynligheden for en kollision på disse møder i øjeblikket er lav, med odds på 1 ud af 2,700 eller 0.037 %, er det stadig en bemærkelsesværdig statistik givet Jordens alder.

På trods af de potentielt katastrofale konsekvenser klassificerer NASA Bennu som en "potentielt farlig asteroide", med potentiale til at komme inden for 4.65 millioner miles fra vores planet. Den videnskabelige interesse for Bennu ligger ikke kun i dets kollisionspotentiale, men også i dets geologiske og kemiske sammensætning, som giver værdifuld indsigt i oprindelsen og udviklingen af ​​vores klippeplanet.

NASAs OSIRIS-REx-mission, som med succes indsamlede prøver fra Bennu i 2020, markerede en væsentlig milepæl i asteroideudforskning og prøveudtagning. Denne mission har til formål at forbedre vores forståelse af asteroider og deres potentielle indvirkning på Jorden.

Samlet set, mens sandsynligheden for en kollision med Bennu i øjeblikket er lav, understreger de potentielle konsekvenser og den løbende overvågning vigtigheden af ​​fortsat forskning og beredskab til potentielle asteroidepåvirkninger.

kilder:

NASA: National Aeronautics and Space Administration