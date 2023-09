Indvirkningen af ​​urban støj på pied tamarin aber og deres kommunikation

En nylig undersøgelse udført af forskere fra Universidade Federal do Amazonas og Anglia Ruskin University (ARU) har afsløret, hvordan kritisk truede pied tamarin-aber tilpasser deres kommunikationsteknikker som reaktion på menneskeskabt støjforurening. Disse aber, der er hjemmehørende i et lille område i det centrale Brasilien, er primært afhængige af vokale opkald og duftmarkeringer for at kommunikere, men står nu over for udfordringen med at tilpasse sig bymiljøer.

Forskerholdet udførte observationer på ni grupper af vilde piede tamariner og sporede deres adfærd i en periode på 10 dage. Hovedkilden til menneskeskabt støj i deres habitat var vejtrafik, men støj fra fly, parkbesøgende og militære operationer bidrog også til det samlede støjniveau.

Undersøgelsen opdagede en sammenhæng mellem stigningen i bystøj og hyppigheden af ​​duftmarkeringer blandt aberne. Da deres vokale kommunikation hæmmes af støjen, er aberne mere afhængige af duftmarkeringer for at formidle budskaber.

Piede tamariner bruger forskellige duftmarkeringer til forskellige formål, herunder territorial og reproduktiv information. Denne evolutionære tilpasning giver dem mulighed for at kommunikere over en længere periode. Det er dog muligvis ikke så effektivt som vokale opkald, især da deres habitat bliver fragmenteret på grund af urbanisering.

Dr. Jacob Dunn, lektor i evolutionær biologi ved ARU, understregede, at menneskelige aktiviteter i væsentlig grad har ændret de akustiske landskaber, som mange arter oprindeligt var tilpasset til. Stigningen i duftmærkning blandt de piede tamariner menes at være en fleksibel tilpasning til disse ændringer i deres miljø.

Denne forskning kaster lys over dyrs adfærdsændringer i bymiljøer og fremhæver de potentielle udfordringer, som kritisk truede arter som den pied tamarin står over for. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at forstå, hvordan bystøj påvirker andre aspekter af deres adfærd og overordnede overlevelse.

