Aber øger brugen af ​​duftmarkeringer for at kompensere for menneskelig støjforurening

En ny undersøgelse har fundet ud af, at piede tamariner øger deres brug af duftmarkeringer for at kompensere for menneskelig støjforurening. Den brogede tamarin er en primatart, der findes i det centrale Brasilien, men dens habitat bliver i stigende grad indtrænget af bymiljøer. Undersøgelsen, udført af forskere fra Universidade Federal do Amazonas og Anglia Ruskin University, brugte radiosporing til at observere adfærden hos ni separate grupper af vilde pied tamariner. Forskerne fandt ud af, at hyppigheden af ​​duftmarkering steg i takt med støjniveauer forårsaget af vejtrafik, fly, parkbesøgende og militær aktivitet. Dette tyder på, at aberne er mere afhængige af duftmarkering, når deres vokale kommunikation bliver mindre effektiv på grund af menneskelig støj.

Kommunikation er afgørende for overlevelsen af ​​en art, og røde tamariner bruger duftmærkning til at formidle reproduktiv og territorial information. Studiets hovedforfatter, Tainara Sobroza, forklarer, at mange arter er afhængige af akustiske signaler for at få essentiel information, såsom tiltrækning af makkere, fouragering og rovdyrvarsler. Forskningen peger på, at urbanisering og øgede støjniveauer påvirker tamarinernes kommunikation. Efterhånden som bylandskabet trænger sig længere ind på deres territorium, bliver duftmarkering mere udbredt som et kommunikationsmiddel.

Medforfatter Dr. Jacob Dunn bemærker, at mennesker har introduceret yderligere stimuli til dyrenes lydlandskaber og overdøver naturlige lyde. Den øgede brug af duftmærkning af pied tamariner ses som en fleksibel reaktion på denne miljøændring. Men i modsætning til vokale opkald er duftmarkeringer ikke effektive til langdistancekommunikation. Da tamarinernes levested bliver mere fragmenteret, og grupper bliver mere isolerede, kan denne tilpasning have en skadelig indvirkning på en art, der allerede er i kritisk truet status.

Samlet set fremhæver undersøgelsen de måder, hvorpå dyr tilpasser deres adfærd som reaktion på menneskeskabte ændringer i deres miljø. Forståelse af disse tilpasninger er afgørende for bevaringsindsatsen og sikring af overlevelse af truede arter.

kilde:

– Tainara V. Sobroza et al., Øger pied tamarins duft-mærkning som reaktion på bystøj?, Ethology Ecology & Evolution