Et potentielt nyt Alzheimers lægemiddel reducerer hjernebetændelse og forbedrer hukommelsen

Forskere fra The Picower Institute for Learning and Memory ved MIT har gjort betydelige fremskridt i behandlingen af ​​Alzheimers sygdom ved at udvikle et lægemiddel, der reducerer betændelse i hjernen og forbedrer hukommelsen. Lægemidlet, kaldet A11, er rettet mod en genetisk transkriptionsfaktor kaldet PU.1, som er ansvarlig for overekspression af inflammatoriske gener i hjernens immunceller under Alzheimers sygdom. A11 undertrykker PU.1-aktivitet ved at rekruttere proteiner, der undertrykker ekspressionen af ​​disse inflammatoriske gener.

Inflammation er en vigtig komponent i Alzheimers sygdomspatologi, og det har vist sig svært at finde effektive behandlinger. Gennem prækliniske tests på humane cellekulturer og Alzheimers musemodeller fandt forskerne, at A11 reducerer inflammation i humane mikroglia-lignende celler og flere musemodeller af Alzheimers sygdom. Det forbedrer også markant kognition hos mus.

Forskerne sammenlignede genekspression i postmortem hjerneprøver fra Alzheimers patienter og ikke-Alzheimers kontroller. De opdagede, at Alzheimers resulterer i store ændringer i mikroglial genekspression, og en stigning i PU.1-binding til inflammatoriske genmål er en væsentlig del af disse ændringer. Sænkning af PU.1-aktivitet i en musemodel af Alzheimers reduceret inflammation og neurodegeneration.

Holdet screenede over 58,000 små molekyler for at finde forbindelser, der kunne reducere inflammation og Alzheimers-relaterede gener reguleret af PU.1. A11 var den mest potente blandt de seks sidste kandidater. I eksperimenter udført på humane mikroglia-lignende celler reducerede A11 ekspressionen og sekretionen af ​​inflammatoriske cytokiner og forhindrede mikroglia i at overreagere på inflammatoriske signaler.

Yderligere forskning er nødvendig for at udvikle og teste A11 som behandling for Alzheimers sygdom. Dette lovende lægemiddel kan bidrage til udviklingen af ​​mere effektive terapier til denne ødelæggende neurodegenerative lidelse.

– Alzheimers sygdom Definition: Alzheimers sygdom er en sygdom, der angriber hjernen, hvilket forårsager et fald i mentale evner, der forværres over tid. Det er den mest almindelige form for demens og tegner sig for 60 til 80 procent af demenstilfældene. Der er ingen aktuel kur mod Alzheimers sygdom, men der er medicin, der kan hjælpe med at lindre symptomerne.

– MIT Definition: MIT er et akronym for Massachusetts Institute of Technology. Det er et prestigefyldt privat forskningsuniversitet i Cambridge, Massachusetts, der blev grundlagt i 1861. Det er organiseret i fem skoler: arkitektur, ingeniørvidenskab, humaniora, kunst og samfundsvidenskab, ledelse og videnskab. MIT's indflydelse omfatter mange videnskabelige gennembrud og teknologiske fremskridt. Dens mission er at søge grundlæggende viden om naturen og adfærden af ​​levende systemer og anvendelsen af ​​denne viden til at forbedre sundheden, forlænge livet og reducere sygdom og handicap.

– National Institutes of Health Definition: National Institutes of Health (NIH) er det primære agentur for den amerikanske regering, der er ansvarlig for biomedicinsk og folkesundhedsforskning. Det udfører sin egen videnskabelige forskning gennem sit Intramural Research Program (IRP) og yder større biomedicinsk forskningsfinansiering til ikke-NIH forskningsfaciliteter gennem sit Extramural Research Program. Dens mission er at søge grundlæggende viden om naturen og adfærden af ​​levende systemer og anvendelsen af ​​denne viden til at forbedre sundheden, forlænge livet og reducere sygdom og handicap.