MIT-forskere opdager unikke egenskaber i femlagsgrafen

Fysikere ved MIT har gjort en spændende opdagelse vedrørende grafens egenskaber. Når den er stablet i et bestemt fem-lags mønster, udviser grafen en tilstand af ukonventionel magnetisme og en ny elektronisk adfærd kaldet "ferro-valleytricity". Denne opdagelse kan potentielt føre til udviklingen af ​​højkapacitets og energieffektive datalagringsenheder.

Grafen er en allotrop af kulstof, der består af et enkelt lag af atomer arrangeret i et sekskantet gitter. Den er kendt for sin enestående styrke og ledningsevne. I denne undersøgelse fandt forskere ved MIT, at når fem lag af grafen er stablet i et romboedrisk mønster, går materialet ind i en sjælden tilstand kaldet "multiferroisk". I denne tilstand udviser den både ukonventionel magnetisme og ferro-daltricitet.

Et multiferroisk materiale udviser koordineret adfærd i dets elektriske, magnetiske eller strukturelle egenskaber. Denne opdagelse er særlig vigtig, fordi den potentielt kan revolutionere datalagringsenheder. Ved at bruge multiferroiske egenskaber kunne ingeniører designe datalagringsenheder med ultra-lav effekt og høj kapacitet, der kan gemme den dobbelte mængde information sammenlignet med konventionelle enheder.

Forskerne udførte eksperimenter med individuelle flager af grafen, der blev omhyggeligt eksfolieret fra en større blok grafit. De stablede grafenlagene i det specifikke romboedriske mønster og observerede fremkomsten af ​​multiferroisk adfærd. Deres resultater er blevet offentliggjort i et kommende papir i Nature.

Denne undersøgelse fremhæver de unikke egenskaber ved grafen og potentialet for dets anvendelse i udviklingen af ​​mere effektive datalagringsenheder. Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå og udnytte mulighederne ved multiferroisk grafen.

kilder:

– MIT-fysikere opdager multiferroisk tilstand i stablet grafen, MIT News, https://news.mit.edu/2021/physicists-discover-multiferroic-state-stacked-graphene-0823