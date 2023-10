En ny universel naturlov: Evolution gælder for alle komplekse systemer

Et hold af videnskabsmænd og filosoffer har introduceret et banebrydende koncept, de kalder "en manglende naturlov." De hævder, at evolution ikke er begrænset til biologisk liv, men er en fundamental proces, der gælder for alle komplekse systemer i universet, fra himmellegemer til atomare strukturer. Holdet foreslår "loven om øget funktionel information", som siger, at ethvert system, levende eller ikke-levende, vil udvikle sig, hvis forskellige konfigurationer gennemgår valg baseret på funktionalitet.

Forskerne identificerer tre definerende karakteristika ved udviklende systemer: mangfoldighed af komponenter, mangfoldighed af arrangementer og valg af funktion. De antyder, at disse karakteristika er fælles for komplekse udviklende systemer på tværs af forskellige felter.

Nøglen til denne universelle naturlov ligger i begrebet "valg til funktion." Forskerne udvider Darwins teori om naturlig udvælgelse og kategoriserer funktion i tre forskellige typer: stabilitet, dynamisk vedholdenhed og nyhed. Funktion er ikke længere begrænset til overlevelsestræk, men inkluderer egenskaber, der bidrager til et systems fortsatte eksistens, diversificering og kompleksitet.

Undersøgelsen illustrerer denne teori med eksempler fra både biologiske og ikke-biologiske sammenhænge. Det fremhæver livets evolutionære rejse på Jorden, fra fremkomsten af ​​fotosyntese til udviklingen af ​​kompleks adfærd. Begrebet evolution strækker sig imidlertid ud over organisk liv. Mineralriget udviser for eksempel sin egen evolutionære vej, hvor simple mineralkonfigurationer har givet anledning til mere og mere komplekse over tid.

Desuden repræsenterer stjerner selv et evolutionært vidunder ved at smede tungere grundstoffer, hvilket bidrager til universets kemiske mangfoldighed og kompleksitet.

Forskningen understreger, at darwinistisk evolution er et særligt tilfælde inden for dette bredere naturfænomen. Det antyder, at principperne, der driver mangfoldigheden af ​​liv på Jorden, også gælder for livløse systemer.

Denne undersøgelse, offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences, er et samarbejde, der involverer videnskabsmænd fra forskellige discipliner. Ved at anerkende komplekse systemers universelle tendens til at skabe nyhed, stabilitet og dynamisk vedholdenhed, omdefinerer denne forskning vores forståelse af evolution som en iboende karakteristik af vores evigt udviklende univers.

kilder:

– Proceedings of the National Academy of Sciences