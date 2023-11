Nye milepæle opnået ved efterårsmødet 2023: fejring af pionerer inden for videnskab og kunst

Under efterårsmødet 2023, der blev afholdt på Place des Arts, gik cirka 1,000 studerende over Salle Wilfrid-Pelletier-scenen for at modtage deres velfortjente grader. Universitetet benyttede lejligheden til at anerkende fremragende personer for deres bemærkelsesværdige bidrag til videnskab og kunst.

En sådan person, der blev hædret under morgenceremonien, var MiMi Aung, som blev overrakt den prestigefyldte Doctor of Science, honoris causa. Aung, en banebrydende rumingeniør, skrev historie, mens hun arbejdede på NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL). Hun ledede skabelsen og den vellykkede flyvning af det første fly nogensinde til at opnå en motoriseret og kontrolleret flyvning på en anden planet. Det banebrydende fly ved navn "Ingenuity" lettede i Mars' tynde atmosfære og forblev i luften i imponerende 39 sekunder. Til sammenligning varede den første flyvning af Wright-brødrene på Jorden kun 12 sekunder. Aungs opfindsomhed har ført til over 60 succesfulde missioner for "Opfindsomhed" i de sidste par år. For at udvide sin horisont kom Aung for nylig til Amazons Project Kuiper som direktør for teknisk programledelse, hvor hun sigter mod at øge den globale bredbåndsinternetadgang gennem et satellitnetværk i lav kredsløb om jorden.

Om eftermiddagen indkaldelsesceremoni hædrede universitetet Robert Houle, en kunstner og McGill-kandidat, med den ansete titel som Doctor of Laws, honoris causa. Houles rejse som overlevende fra en boligskole fik ham til at finde trøst og udtrykke sig gennem maleri og tegning. I løbet af de sidste fem årtier har han udviklet sig til en af ​​de fremtrædende skikkelser i canadisk samtidskunst. Houle har viet sit liv til at slå til lyd for anerkendelse af indfødte kunstnere og etablere indfødt lederskab inden for akademiske og kulturelle institutioner. Især blev han den første kurator for moderne indfødt kunst ved Canadian Museum of Civilization og var også den første professor i indfødte studier ved Ontario College of Art and Design. Houles enestående bidrag til canadisk kunst har givet ham adskillige hæder, herunder Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, som han har vundet to gange.

Efterårsmødet 2023 fejrede resultaterne af disse bemærkelsesværdige personer, der har rykket grænserne for videnskab og kunst. Deres virkningsfulde bidrag vil uden tvivl inspirere fremtidige generationer til at nå nye højder og skabe deres egne varige arv.

FAQ

Hvad er honoris causa?

Honoris causa er et latinsk udtryk, der bruges til at angive en æresgrad udstedt af et universitet eller en institution, uden at modtageren har gennemført de sædvanlige akademiske krav.

Hvem er MiMi Aung?

MiMi Aung er en banebrydende rumingeniør, der ledede skabelsen og flyvningen af ​​det første fly nogensinde, kaldet "Ingenuity", for at opnå en drevet og kontrolleret flyvning på en anden planet.

Hvem er Robert Houle?

Robert Houle er en kunstner, overlevende fra en boligskole og en fremtrædende skikkelse inden for moderne canadisk kunst. Han er kendt for sin utrættelige fortalervirksomhed for oprindelige kunstnere og lederskab inden for akademiske og kulturelle institutioner.