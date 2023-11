Arkæologisk opdagelse afslører oldtidens mennesker havde sko i Sydafrika

Arkæologer har for nylig gjort en banebrydende opdagelse på Sydafrikas Cape Coast, der udfordrer vores forståelse af tidlige menneskelige teknologiske fremskridt. Resultaterne tyder på, at oldtidens mennesker kan have brugt sko i middelstenalderen, en periode også kendt som den mesolitiske periode i afrikansk forhistorie. Denne opdagelse, der går tilbage mellem 75,000 og 150,000 år siden, peger på muligheden for, at gamle mennesker besad større kognitiv kompleksitet end tidligere antaget.

De tidligste kendte sko går ifølge tidligere arkæologiske fund kun omkring 6,000 år tilbage og blev fundet i dele af Europa. Det var tidligere antaget, at mennesker i Sydafrika ikke gik i sko før omkring 2,000 år siden. Nye beviser langs Sydafrikas Cape Coast udfordrer imidlertid denne opfattelse. Sporfossiler i paleo-overflader har afsløret, hvad eksperter mener er menneskelige fodspor beklædt med en form for rå skolignende belægning.

Bernhard Zipfel, en forsker ved University of Witwatersrand, Johannesburg's Evolutionary Studies Institute, udtaler, at disse resultater indikerer, at gamle mennesker, der efterlod deres fodspor på Cape Coast under middelstenalderen, sandsynligvis bar en slags tidligt fodtøj. Det stenede terræn langs kysten ville have nødvendiggjort fodbeskyttelse for at forhindre skader, der kunne være dødelige.

De typer sko, der blev båret af gamle mennesker, er stadig usikre på grund af de anvendte materialers letfordærvelige natur. I modsætning til stenartefakter nedbrydes fodtøj lavet af organiske materialer hurtigt og vil sandsynligvis ikke overleve i tusinder af år. Forskere bruger dog sporfossiler som et middel til at studere det fodtøj, som vores gamle forfædre har båret. Sporfossiler omfatter aftryk efter gamle fodspor, kropsaftryk og andre beviser, der kan give indsigt i oldtidens liv.

Baseret på sporfossilernes udseende antyder Zipfel, at de gamle sko mest ligner "plakkies" eller flip flops. Lighederne mellem sporfossilerne og sandalerne båret af San-folket, de ældste indbyggere i det sydlige Afrika, understøtter yderligere denne hypotese.

For at få yderligere indsigt udførte Zipfel og hans kolleger eksperimenter med moderne reproduktioner af forskellige gamle fodtøjstyper, mens de gik langs de samme strande, hvor disse skoklædte individer engang strejfede. Sammenligningen af ​​sporfossilerne med de moderne spor produceret af reproduktionerne afslørede betydelige sammenhænge, ​​hvilket førte forskerne til at identificere mindst tre forskellige sporsteder lavet af mennesker iført gammelt fodtøj.

Mens der stadig er nogle spørgsmål, og der er behov for mere forskning, mener Zipfel og hans team, at deres opdagelser bidrager til vores forståelse af, hvornår mennesker først begyndte at bære sko. Disse resultater tyder stærkt på, at regionen i det sydlige Afrika spillede en afgørende rolle i udviklingen af ​​kognitive og praktiske evner blandt gamle mennesker. Forskningen udført af Zipfel og hans kolleger giver værdifuld indsigt i vores tidlige forfædres teknologiske fremskridt og kaster nyt lys over kompleksiteten af ​​deres kognitive evner.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvornår blev de tidligst kendte sko opdaget?

A: De tidligst kendte sko, der går tilbage omkring 6,000 år, blev fundet i dele af Europa.

Q: Hvad var de tidligere overbevisninger om skobrug i Sydafrika?

A: Det blev antaget, at mennesker i Sydafrika ikke bar sko før for cirka 2,000 år siden.

Q: Hvad afslørede den nylige opdagelse i Sydafrika?

A: Opdagelsen afslørede spor af fossiler af menneskelige fodspor iført en form for rå sko-lignende belægning, hvilket indikerer, at gamle mennesker i Sydafrika kan have båret sko i middelstenalderen.

Spørgsmål: Hvilke typer sko havde oldtidens mennesker på?

A: De nøjagtige typer sko, der blev båret af gamle mennesker, er stadig usikre på grund af materialernes letfordærvelige natur. Men baseret på sporfossilernes udseende ligner de mest flip flops.

Spørgsmål: Hvorfor er opdagelsen vigtig?

A: Opdagelsen udfordrer tidligere overbevisninger om timingen og brugen af ​​sko i Sydafrika, hvilket tyder på, at oldtidens mennesker var mere kognitivt avancerede end tidligere antaget. Det fremhæver også vigtigheden af ​​den sydlige afrikanske region i udviklingen af ​​tidlige menneskelige kognitive og praktiske evner.