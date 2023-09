Ny undersøgelse viser en potentiel løsning på mikrobeangreb på den internationale rumstation

En nylig undersøgelse udført på den internationale rumstation (ISS) har afsløret en potentiel løsning på det igangværende problem med mikrobiel angreb. Mikrober, som transporteres af astronauter og last til ISS, kan danne dvalegrave kendt som biofilm. Disse biofilm udgør en trussel mod astronauternes sundhed og kan beskadige udstyr på stationen. En behandling, der involverer et siliciumbaseret smøremiddel, har imidlertid vist lovende resultater med at forhindre biofilmdannelse.

Biofilm er komplekse matricer af celler produceret af mikrober, og de kan findes på forskellige overflader af ISS, herunder rumdragter og vandsystemer. Mens nogle mikrober er harmløse eller endda gavnlige, kan skadelige dem unddrage sig kroppens forsvarssystem og forårsage vævsskade. Disse skadelige mikrober er beskyttet af de biofilm, de skaber, hvilket gør det muligt for dem at forblive i dvale og undgå opdagelse.

Den siliciumbaserede smøremiddelbehandling blev først testet på Jorden og viste sig effektiv til at forhindre biofilmdannelse. I ISS-eksperimentet behandlede astronauter overfladematerialer med smøremidlet og udsatte dem for en bakterie kaldet Pseudomonas aeruginosa. Efter tre dages inkubation på stationen viste tests, at smøremidlet havde forhindret bakterierne i at samle sig på overfladerne.

Denne opdagelse er særlig vigtig for langsigtede rummissioner til Månen og Mars, hvor det ikke er muligt at modtage reservedele eller returnere besætningen til Jorden omgående. At finde løsninger til at afbøde mikrobielt angreb er afgørende for at opretholde astronauternes sundhed og sikre udstyrets funktionalitet.

Bortset fra dets anvendelser i rummet, kan denne forskning også have konsekvenser for at holde medicinsk udstyr rent og reducere mikrobe-drevet korrosion i industrier som olie- og gasproduktion. Forebyggelse af biofilmdannelse kan hjælpe med at mindske risikoen for udstyrsfejl og farligt olieudslip.

Denne undersøgelse blev offentliggjort i tidsskriftet npj Microgravity den 16. august 2021.

– Definition af biofilm: "En biofilm er et lag af mikroorganismer, inklusive bakterier, der hæfter til en overflade og producerer en beskyttende matrix kaldet et ekstracellulært polymert stof (EPS)." (Kilde: Study.com)

– Definition af mikrober: "Mikrober er mikroorganismer, såsom bakterier, vira, svampe og protozoer, der er for små til at kunne ses med det blotte øje." (Kilde: News-Medical.net)