Sådan kan du sikkert se og nyde den ringformede solformørkelse

Den 14. oktober vil Vancouver have det bedste udsigtspunkt til at være vidne til den ringformede solformørkelse i Canada. Vejrudsigten viser dog et stormfuldt mønster, som kan hindre udsynet for sky-watchers. Formørkelsen forventes at være synlig i dele af USA, Mexico og lande i Syd- og Mellemamerika.

Under en ringformet formørkelse er månen længst væk fra Jorden, hvilket får den til at se mindre ud end solen. Som et resultat blokerer månen ikke fuldstændigt for solens lys, hvilket skaber en "ring af ild"-effekt. I Metro Vancouver begynder formørkelsen klokken 8:08 og når sit maksimum klokken 9:20. Den slutter klokken 10:38

Selvom Metro Vancouverites forventes at være vidne til omkring 70 til 80% af formørkelsen, vil de, der bor i BC Interior eller nær Alberta-grænsen, se omkring 60 til 70% af den. Sky-watchers i andre dele af Canada, som Maritimes, vil kun se mindre end 10% og vil muligvis ikke være vidne til begivenheden.

Det er afgørende at beskytte dine øjne under formørkelsen. At se direkte på solen kan forårsage alvorlige øjenskader, selv når månen er foran den. Almindelige briller eller solbriller er ikke tilstrækkelig beskyttelse. Brug i stedet solbriller eller en sikker håndholdt solfremviser, der overholder ISO 12312-2 internationale standard. Undersøg brillerne eller fremviseren for eventuelle skader, før de tages i brug. Sørg for, at børn er under opsyn, mens de bruger disse enheder.

Hvis vejret ikke klarer op i tide til formørkelsen, vil NASA streame begivenheden live på sin hjemmeside. Online-udsendelsen vil omfatte demonstrationer, ekspertkommentarer og udsigter fra forskellige steder langs formørkelsens vej.

Selvom vejrudsigten i Metro Vancouver måske ikke er ideel til at se den ringformede solformørkelse, er det vigtigt at prioritere øjensikkerhed og drage fordel af alternative metoder til at opleve denne sjældne himmelbegivenhed.

