Reduktion af metan-emissioner i landbruget: Et gennembrud i bæredygtigt landbrug

Ved konferencen 'Landbrug og klimaændringer: Videnskab til handling' delte Teagasc hovedforsker, prof Sinead Waters, banebrydende forskning som en del af 'Meth-Abate'-projektet. I et forsøg på at bekæmpe det alarmerende niveau af drivhusgasemissioner, især metan, genereret af den irske landbrugsindustri, har prof Waters og hendes team arbejdet på nye landbrugsklare teknologier.

Nylige data fra Environmental Protection Agency (EPA) afslørede, at svimlende 72 % af irske landbrugs-drivhusgasemissioner kan tilskrives metan. Derfor har industrien ihærdigt søgt efter effektive metoder til at afbøde disse emissioner.

'Meth-Abate'-projektet har fokuseret på udviklingen af ​​oxiderende methan-hæmmere, en række produkter fremstillet af GlasPort Bio i Galway. Disse peroxidbaserede forbindelser har vist sig at være sikre til indtagelse, og de har gennemgået omfattende forsøg, der viser deres effektivitet til at reducere metan-emissioner fra drøvtyggergæring.

Det mest lovende produkt, der kommer frem fra disse undersøgelser, er RumenGlas, som bruger calciumperoxid som sin nøgleingrediens. Prof Waters fremhævede dets omkostningseffektivitet og anslåede, at det kun ville beløbe sig til cirka 0.9-13c pr. indbygger pr. dag. Holdet observerede en signifikant reduktion i metan-emissioner med et 17% fald i den lave dosis og en bemærkelsesværdig 28% reduktion i den høje dosis sammenlignet med kontrolgruppen.

Ud over deres metan-reducerende egenskaber udviser disse inhibitorer også potentielle ydeevnefordele ved at omdirigere brint til flygtige fedtsyrer. Denne konstatering giver en spændende udsigt for husdyrbrugere, da forbedret ydeevne kunne opveje omkostningerne ved at inkorporere fodertilsætningsstoffet i deres drift.

For at sikre overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne vil RumenGlas-produktet gennemgå en evaluering af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i begyndelsen af ​​2024. Når det er godkendt, vil det give en tilgængelig og effektiv løsning for landmændene, da det nemt kan administreres i pelletform.

Ud over det innovative arbejde udført af Teagasc, understregede andre eksperter på konferencen vigtigheden af ​​at reducere metan-emissioner i landbruget. Gennem fremskridt inden for avlspraksis og tackling af aldersrelaterede faktorer anslås det, at enteriske methanemissioner fra kvæg kan reduceres med 25 % i 2050.

Det er afgørende at erkende, at enhver kilde til metan-emissioner, uanset antallet af dyr eller deres bidrag til den globale opvarmning, spiller en væsentlig rolle i klimaændringerne. Ved at implementere effektive strategier og teknologier som RumenGlas kan landmænd gøre en håndgribelig forskel i at afbøde miljøpåvirkningen af ​​deres drift, hvilket i sidste ende fører til en mere bæredygtig fremtid for landbruget.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er drivhusgasemissioner?

Udledning af drivhusgasser (GHG) refererer til frigivelse af gasser til jordens atmosfære, der bidrager til drivhuseffekten. Disse gasser fanger varme og forårsager global opvarmning og klimaændringer. De primære drivhusgasser omfatter kuldioxid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoxid (N2O) og fluorholdige gasser.

2. Hvorfor er reduktion af metan-emissioner vigtig i landbruget?

Metan er en potent drivhusgas, der har et betydeligt højere globalt opvarmningspotentiale sammenlignet med kuldioxid. I landbrugssektoren stammer metan-emissionerne primært fra husdyr, især drøvtyggere som kvæg. Reduktion af metan-emissioner i landbruget er afgørende for at afbøde klimaændringer og opnå bæredygtighed i landbruget.

3. Hvad er 'Meth-Abate'-projektet?

'Meth-Abate'-projektet er et forskningsinitiativ, der er iværksat af Teagasc, Irlands landbrugs- og fødevareudviklingsmyndighed. Projektet har til formål at udvikle landbrugsklare teknologier og innovative løsninger til at reducere metan-emissioner fra husdyrbrug. Dens primære mål er at identificere effektive metoder til at afbøde landbrugets miljøpåvirkning og samtidig opretholde bæredygtig produktionspraksis.

4. Hvad er RumenGlas, og hvordan virker det?

RumenGlas er et produkt udviklet af GlasPort Bio i Galway som en del af 'Meth-Abate'-projektet. Det er en oxiderende methanhæmmer, der bruger calciumperoxid som sin aktive forbindelse. RumenGlas fungerer som en brintdræn, der omdirigerer brint til flygtige fedtsyrer og reducerer derved metan-emissioner fra drøvtyggeres gæring. Det indgives i pelletform, hvilket gør det bekvemt for landmænd at inkorporere det i husdyrfoder.

5. Hvad er de potentielle fordele ved at bruge RumenGlas?

Ud over dets metan-reducerende egenskaber viser RumenGlas potentielle præstationsfordele for husdyr. Ved at omdirigere brint til flygtige fedtsyrer kan det forbedre dyrenes ydeevne, hvilket bidrager til øget produktivitet. Denne forbedring af ydeevnen kan potentielt opveje omkostningerne ved at inkorporere RumenGlas i foderet, hvilket gør det til en økonomisk levedygtig løsning for landmænd.

[Valgfrit: Kilder – EPA (indsæt URL), Teagasc (indsæt URL)]