NASA opdager "kulstofbærende" molekyler i atmosfæren på Exoplanet K2-18 b

NASA har meddelt, at data fra James Webb-rumteleskopet har afsløret tilstedeværelsen af ​​"kulstofbærende" molekyler i atmosfæren på exoplaneten K2-18 b. Beliggende cirka 120 lysår væk i værtsstjernens beboelige zone, tilføjer denne opdagelse til tidligere observationer foretaget af Hubble-rumteleskopet, der indikerede tilstedeværelsen af ​​en brintrig atmosfære og en vandhav-dækket overflade på K2-18 b.

K2-18 b, som blev opdaget i 2015 af Kepler-rumteleskopet, kredser om sin værtsrøde dværgstjerne hver 33. dag i en afstand af omkring 13 millioner miles. Mens denne afstand er omkring en tredjedel af afstanden mellem Merkur og Solen i vores solsystem, gør det faktum, at røde dværgstjerner er mindre og køligere, det muligt for K2-18 b at eksistere inden for den beboelige zone, hvor flydende vand potentielt kan være til stede.

Som en "mini-Neptun" er K2-18 b cirka 8.6 gange mere massiv end Jorden. Denne type exoplanet findes ikke i vores solsystem, og astronomer har begrænset forståelse for deres atmosfærer. NASA mener dog, at disse "hyceanske" verdener, ligesom K2-18 b, tilbyder lovende miljøer for livets eksistens.

De nylige observationer foretaget af Webb-teleskopet indikerer tilstedeværelsen af ​​metan og kuldioxid i K2-18 b's atmosfære. Desuden antyder manglen på ammoniak og den potentielle påvisning af dimethylsulfid muligheden for vandhave under planetens brintrige atmosfære.

Mens overfloden af ​​disse molekyler er betydelig, bemærker NASA, at det ikke garanterer planetens evne til at understøtte liv. K2-18 b har en større radius end Jorden, og dens hav kan være for varmt eller slet ikke flydende. Yderligere observationer af exoplaneten vil være nødvendige for at indsamle flere data og få en klarere forståelse af dens sammensætning og beboelighed.

Webb-teleskopet kan ikke observere K2-18 b direkte på grund af værtsstjernens lysstyrke. I stedet stoler astronomer på transitmetoden, hvorigennem de observerer den lille dæmpning af stjernens lysstyrke, når planeten passerer foran den. Denne metode giver mulighed for analyse af lyset, der passerer gennem exoplanetens atmosfære, hvilket giver indsigt i dens sammensætning.

NASA understreger, at denne opdagelse kun er begyndelsen, da der er mange flere observationer af potentielle beboelige exoplaneter i vente. Agenturet forventer, at Webbs fremtidige observationer vil give et væld af oplysninger om exoplaneter og deres potentiale til at understøtte liv.

Kilder: NASA, University of Cambridge