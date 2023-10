Nye opdagelser udfordrer konventionel forståelse af Venus' atmosfære

Venus har i de senere år været kendt for sin barske og ugæstfri atmosfære. Imidlertid har to separate videnskabelige hold gjort banebrydende opdagelser, der kan ændre vores opfattelse af denne naboplanets atmosfæriske fænomener.

Et hold af planetforskere foreslog en teori om, at de lyse blink, der observeres i Venus' atmosfære, kunne være forårsaget af meteorer. Denne teori har vakt nysgerrighed om, hvad der virkelig sker på Venus og udfordrer den konventionelle tro på, at blinkene er forbundet med lynstorme.

I 2021, under en tæt forbiflyvning af Venus' natside, opdagede Parker Solar Probe radiobølger kendt som "whistler-bølger". Disse bølger, som hurtigt ændrer frekvens, blev observeret at bevæge sig nedad mod Venus, i modsætning til hvad man ville forvente, hvis de var forårsaget af lyn.

Rumfysiker Harriet George og hendes team ved University of Colorado Boulder observerede en interessant karakteristik af disse venusiske whistler-bølger. De foreslår, at forstyrrelser i Venus' svage magnetiske felter, snarere end lyn, kan være ansvarlige for at generere disse bølger. Efterhånden som magnetfeltlinjer skifter og forbindes igen, frigives betydelige mængder energi, hvilket potentielt genererer de observerede whistlerbølger.

Magnetiske genforbindelser er blevet forbundet med forskellige fænomener i andre miljøer, såsom acceleration af solvinden og udløsning af nordlys på Jorden. Egenskaberne ved disse magnetiske genforbindelser stemmer overens med evnen til at skabe whistler-bølger på Venus, ifølge forskerne.

Disse opdagelser tilføjer kompleksitet til vores forståelse af Venus' atmosfæriske processer. Selvom der kan sættes spørgsmålstegn ved tanken om konstante lynstorme på Venus, er mysteriet omkring kilden og naturen af ​​dens whistler-bølger blevet dybere. Dette har vakt interesse hos planetariske videnskabsmænd og astronomer, som er ivrige efter at udforske denne himmelske nabo yderligere.

