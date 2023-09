Den seneste opdagelse af to meteoritter i Sydafrika

Meteoritter, fragmenter af sten, der er faldet fra rummet til Jorden, har længe været en kilde til fascination for mennesker verden over. De giver værdifuld indsigt i vores solsystems oprindelse og eksistensen af ​​organisk liv. Især Sydafrika har en rig historie af meteoritfund.

I slutningen af ​​2021 gjorde en landmand i Northern Cape-provinsen i Sydafrika, Gideon Lombaard, et ekstraordinært fund. Han havde mistanke om, at han havde opdaget to meteoritfragmenter og nåede ud til forskere for at få bekræftet. Efter at have udsat fragmenterne for forskellige tests, blev det fastslået, at de faktisk var meteoritter. De to fragmenter, kaldet Brierskop og Wolfkop, blev fundet kun en kilometer fra hinanden, men var ikke relaterede, hvilket indikerer, at de kom fra forskellige meteorbegivenheder.

Opdagelsen af ​​disse meteoritter er betydningsfuld, fordi den markerer de første meteoritfund i Sydafrika i over 40 år. Med disse nye tilføjelser har Sydafrika nu i alt 51 bekræftede meteoritter, det højeste antal i Afrika syd for Sahara.

Meteoritter er klassificeret som stykker af stenet rumaffald, der overlever kollision med Jorden. De opdages typisk af personer, der støder på usædvanlige sten, mens de går. Kun omkring 2% af meteoritterne klassificeres som "fald", fordi de hentes efter at være blevet set under meteorildkuglebegivenheder.

At finde meteoritter er ingen nem opgave, og bevarelsen af ​​disse klipper er afgørende. Næsten 80% af alle meteoritter er blevet fundet i tørre klimaer som Antarktis og Sahara-ørkenen, hvor deres bevarelse er hjulpet af manglen på fugt.

Den nylige opdagelse af Brierskop- og Wolfkop-meteoritterne fremhæver vigtigheden af ​​meteorituddannelse og -bevidsthedsprogrammer i Sydafrika. Med et stærkere fokus på eftersøgningsindsatsen har landet potentialet til at afdække mere værdifulde meteoriteksemplarer.

South African Heritage Act klassificerer meteoritter som nationale arv, der kræver tilladelser til fjernelse, eksport eller handel. De skal opbevares og opbevares korrekt på akkrediterede institutioner som museer og universiteter til fremtidig forskning. Brierskop- og Wolfkop-meteoritterne er nu opbevaret på University of the Witwatersrand.

Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig, forventes det, at flere lande vil bidrage til indsamling og undersøgelse af meteoritter. Disse himmelske fragmenter rummer værdifuld information om dannelsen af ​​vores solsystem og eksistensen af ​​liv hinsides Jorden.

