Design af cellulære metamaterialer gjort nemt med ny teknik

Forskere fra MIT og Institut for Videnskab og Teknologi Østrig har udviklet en ny teknik til hurtigt og nemt at designe cellulære metamaterialer med unikke mekaniske egenskaber. Disse metamaterialer, kunstigt konstruerede materialer med egenskaber, der ikke findes i naturen, har potentialet til at revolutionere forskellige industrier, fra rumfart til biomedicinsk.

Traditionelt har ingeniører kæmpet for at designe cellulære metamaterialer på grund af det store antal mulige arrangementer og strukturer. Men den nye beregningsteknik udviklet af forskerne forenkler processen. Den bruger en grafbaseret repræsentation, der giver ingeniører mulighed for at modellere og eksperimentere med komplekse metamaterialer i en brugervenlig grænseflade.

Teknikkens vigtigste gennembrud er evnen til at repræsentere alle de forskellige former og strukturer, som ingeniører er interesserede i at udforske. Ved at bruge lavere dimensionelle former, såsom linjer og flade overflader, som byggesten, skabte forskerne en samlet metode til at beskrive alle former i én repræsentation. Dette eliminerer behovet for at vælge et specifikt underrum og giver mulighed for mere omfattende udforskning af potentielle metamaterialedesigns.

Processen involverer at bygge et metamateriale-skelet ved hjælp af spidser og kanter og derefter anvende funktioner til at specificere strukturens tykkelse og funktioner. Systemet gør det også muligt for designere at kombinere forskellige former og eksperimentere med nye kombinationer, som ikke er blevet udforsket før.

Med den brugervenlige grænseflade kan ingeniører forhåndsvise strukturen på ethvert tidspunkt i designprocessen og forudsige visse egenskaber, såsom stivhed, direkte. Systemet udsender også en graf-baseret repræsentation, der giver en klar registrering af hver operation, der tages for at nå den endelige struktur.

Denne nye teknik tilbyder et kraftfuldt værktøj for ingeniører til hurtigt og effektivt at designe cellulære metamaterialer med ønskede egenskaber. Det har potentialet til at accelerere innovation i forskellige industrier og åbne op for nye muligheder for lette, stærke og biokompatible materialer.

