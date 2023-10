Rumfartøjets indvirkning på Jordens øvre atmosfære afsløret af videnskabsmænd

Forskere har opdaget, at affald fra raketter og rumfartøjer efterladt i Jordens øvre atmosfære kan have en varig indvirkning på klimaet. En nylig undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences afslørede betydelige mængder af aluminium og eksotiske metaller i Jordens stratosfære. Holdet af forskere var i stand til at identificere disse sjældne metaller som stammer fra rumfartøjer, der brændte op under genindtræden. Dette fund vækker bekymring for, hvordan den spirende rumindustri påvirker Jordens øvre atmosfære.

Undersøgelsen involverede betjening af et særligt forskningsfly udstyret med et følsomt værktøj til at opsamle aerosoler i atmosfæren. De indsamlede data indikerede, at mere end 20 grundstoffer, inklusive lithium, aluminium, kobber og bly, var til stede i forhold, der matchede dem, der blev brugt i rumfartøjer. Disse metaller blev fundet i omkring 10 % af svovlsyrepartiklerne, som er essentielle for at beskytte og buffere ozonlaget.

Det stigende antal raketopsendelser bidrager til ophobningen af ​​disse metalliske partikler i stratosfæren. I 2022 var der rekordhøje 180 raketopsendelser, og dette tal forventes at stige i takt med, at rumindustrien fortsætter med at opsende flere satellitter og rumfartøjer. Forskerne understregede behovet for at forstå indvirkningen af ​​menneskelig rumflyvning på planeten, især på ozonlaget, som spiller en afgørende rolle i at absorbere skadelig stråling fra Solen.

Undersøgelsens resultater fremhæver det hastende med at studere og forstå de ændringer, der sker i Jordens atmosfære. Virkningen af ​​menneskelig besættelse og rumaktiviteter kan være større end tidligere antaget. Det er vigtigt at prioritere forskning på vores planet for bedre at forstå og afbøde de potentielle konsekvenser af rumudforskning.

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences (undersøgelse)