NGC 1087: En galakse af gamle og nye stjerner

NGC 1087, en sprossed spiralgalakse beliggende 80 millioner lysår væk i stjernebilledet Cetus, har fanget videnskabsmænds opmærksomhed med sin unikke kombination af gamle og nye stjerner. Med en diameter på 87,000 lysår og en lille kerne viser NGC 1087 både de aldrende rester af tidligere stjernedannelse og den igangværende skabelse af nye stjerner.

Opdaget af den britiske astronom William Herschel i 1785, blev NGC 1087 endnu mere betydningsfuld i 1995, da astronomer observerede en Type II supernova inden for dens grænser. Denne supernova, der hedder 1995V, er stadig den eneste, der nogensinde er set i denne særlige galakse.

Et nyligt billede taget af NASAs Hubble-rumteleskop giver uvurderlig indsigt i samspillet mellem stjerner og molekylær gas i NGC 1087. De mørkerøde striber, der er synlige på billedet, repræsenterer kold molekylær gas, råmaterialet, hvorfra stjerner er født. De lyserøde områder indikerer områder med ny stjernedannelse, karakteriseret ved ioniseret brint, oxygen og svovl. Derudover indeholder de blåre områder varme, unge stjerner, der er dannet tidligere i galaksens levetid.

Interessant nok er NGC 1087's stjernestang, den aflange lyse-hvide struktur i midten, kortere end andre galakser med bjælker. Mens tyngdekraften i centrum af en spærret galakse typisk tiltrækker store mængder gas, hvilket resulterer i udbrud af stjernedannelse efterfulgt af et gradvist fald, trodser NGC 1087 denne norm ved at vise tegn på igangværende stjernedannelse.

Denne spændende galakse fortsætter med at betage astronomer, som er ivrige efter at opklare mysterierne om stjernedannelse og skæbnen for gasformige områder i NGC 1087. Dette nye billede fra Hubble-rumteleskopet repræsenterer endnu et skridt i retning af at afsløre hemmelighederne bag dette himmelske vidunder.

