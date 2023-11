Dyk ned i kraften ved røntgenspredning: Afsløring af materialers hemmeligheder

Forskere ved SLAC National Accelerator Laboratory har for nylig afsluttet en større opgradering af Linac Coherent Light Source (LCLS), verdens første hårde røntgen-frielektronlaser (XFEL). Denne opgradering vil gøre XFEL-strålen i gennemsnit 10,000 gange lysere og producere 8,000 gange flere pulser i sekundet, hvilket muliggør banebrydende forskning inden for forskellige videnskabelige områder.

For fuldt ud at udnytte de forbedrede muligheder i LCLS er banebrydende videnskabelige instrumenter og teknikker blevet udviklet. To bemærkelsesværdige instrumenter, chemRIXS og qRIXS, bruger en metode kaldet resonant uelastisk røntgenspredning (RIXS) til at undersøge materialers egenskaber. Ved at sprede røntgenimpulser fra et materiale bliver elektroner dybt inde i atomerne drevet ind i højere energitilstande. Når disse elektroner sætter sig tilbage, udsender de lys, hvilket gør det muligt for forskere at analysere materialets egenskaber i fine detaljer.

Denne RIXS-teknik har udviklet sig hurtigt og giver værdifuld indsigt i materialeadfærd, som ikke kan opnås med andre metoder. Med LCLS-opgraderingen kan RIXS nu fange den dynamiske transformation af materialer over tid. Forskere kan observere samspillet mellem elektronisk ladning, spin, atomare vibrationer og interaktioner, som alle sker på ultrahurtige tidsskalaer. Denne transformative evne er muliggjort af den øgede lysstyrke af LCLS-II.

En spændende anvendelse af RIXS er studiet af fotosystem II (PS-II), et proteinkompleks involveret i fotosyntese. Overgangsmomenterne og den elektriske ladningsstrøm under vandspaltningsprocessen af ​​PS-II kan undersøges ved hjælp af chemRIXS. Denne forskning kan bidrage til udviklingen af ​​renere og mere effektive kunstige fotosyntesesystemer.

På qRIXS vil forskere fokusere på at optrevle egenskaberne af kvantematerialer, der udviser spændende fænomener som superledning ved stuetemperatur. Kobberoxider, kendt som cuprater, er af særlig interesse på grund af deres evne til at føre elektrisk strøm med nul modstand ved uventet høje temperaturer. Ved at studere ladningstæthedsbølger og deres overgange sigter forskerne på at kaste lys over de mekanismer, der ligger til grund for superledning ved høj temperatur.

Et andet instrument, Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), giver forskere mulighed for at måle ultrakorte røntgenimpulser, der varer i blot attosekunder. Denne hidtil usete teknik, kaldet X-ray laser-enhanced attosecond pulse generation (XLEAP), giver meget præcis indsigt i dynamikken i atomare og molekylære processer.

Med disse instrumenter og teknikker kan forskere ved LCLS afsløre materialers hemmeligheder og skubbe grænserne for videnskabelig forståelse inden for fysik, kemi og biologi.

