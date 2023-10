Medier håndterer ikke miljøpåvirkningen af ​​engangsansigtsmasker

En nylig gennemgang foretaget af et team af eksperter fra Bangor University har kastet lys over mediernes undladelse af at understrege den negative indvirkning af engangsmasker på miljøet. Undersøgelsen, som analyserede britisk og irsk pressedækning fra marts 2020 til december 2021, afslørede, at aviser overvejende foretrak kirurgiske engangsmasker i deres rapportering, uden at behandle spørgsmålet om affaldshåndtering og miljømæssig bæredygtighed tilstrækkeligt.

Ifølge Dr. Anaïs Augé, den første forfatter til undersøgelsen, påvirkede den måde, hvorpå medierne rapporterede om masker, i væsentlig grad folks valg af masker under pandemien. Udtrykket 'masker' blev ofte brugt til at henvise til engangsansigtsmasker, mens 'ansigtsbelægning' blev forbundet med hjemmelavede eller butikskøbte materialemasker. Medierne havde også en tendens til at bruge 'maske', når de diskuterede obligatorisk brug, mens 'ansigtsdækkende' blev brugt, når der var et element af valg.

På trods af videnskabelige diskussioner om sikkerheden og genanvendeligheden af ​​ansigtsbeklædninger, forsømte aviser stort set at formidle denne information til offentligheden. Dr. Morwenna Spear, en materialeforsker, understregede, at der blev givet lidt opmærksomhed til de miljømæssige bekymringer forbundet med engangsmasker, selv i de tidlige stadier af COVID-19-pandemien.

Forskerholdet mener, at aviser har spillet en rolle i at fremme brugen af ​​engangsmasker og har bidraget til den øgede mængde affald. Undersøgelsen fremhæver behovet for mere ansvarlig rapportering, der tager hensyn til miljøpåvirkningen af ​​forskellige maskemuligheder og tilskynder til brug af genanvendelige ansigtsbeklædninger.

Denne undersøgelse var en del af Arts and Humanities Research Council-projektet ledet af prof. Nathan Abrams, som havde til formål at forstå de faktorer, der påvirker forbrugernes valg og adfærd vedrørende ansigtsmasker. Projektet understregede den ansvarlige bortskaffelse af masker og vigtigheden af ​​mediebeskeder for at påvirke offentlig motivation og beslutningstagning.

Samlet set understreger anmeldelsen mediernes forpassede mulighed for at tage fat på de miljømæssige konsekvenser af engangsmasker og øge bevidstheden blandt offentligheden. Det opfordrer til en mere omfattende tilgang til rapportering, der tager hensyn til bæredygtighedsovervejelser og sætter enkeltpersoner i stand til at træffe informerede valg for at beskytte både folkesundheden og miljøet.