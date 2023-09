Mitokondrielt DNA's rolle i menneskelig reproduktion

Denne artikel udforsker ny forskning, der bekræfter den videnskabelige forståelse af, at mitokondrielt DNA (mtDNA) udelukkende nedarves fra moderen. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Nature Genetics, var et samarbejde mellem Oregon Health & Science University og andre institutioner.

Tidligere mente man, at faderlig mtDNA blev elimineret efter befrugtning, men undersøgelsen viste, at modne sædceller bærer et lille antal mitokondrier, selvom de mangler intakt mtDNA. Forskere opdagede også, at sædceller mangler et protein, der er vigtigt for mtDNA-vedligeholdelse. Årsagen til denne udelukkelse er i øjeblikket ukendt, men den kan være relateret til sædcellers høje energibehov under befrugtning, hvilket kan føre til ophobning af mtDNA-mutationer.

I modsætning hertil er æg under udvikling, kendt som oocytter, primært afhængige af omgivende celler for energi og opretholder relativt uberørt mtDNA. Denne sondring bidrager til den evolutionære fordel ved udelukkende at nedarve maternel mtDNA, da den begrænser risikoen for sygdomsfremkaldende mtDNA-mutationer i afkom. Mutationer i mtDNA kan resultere i dødelige lidelser, der påvirker organer med høje energibehov, såsom hjerte, muskler og hjerne.

For at forhindre overførsel af kendte mtDNA-lidelser er der udviklet mitokondriel erstatningsterapi (MRT). MRT involverer udskiftning af mutant mtDNA med sundt mtDNA fra donoræg gennem in vitro fertilisering. Imidlertid er kliniske forsøg med MRT i USA i øjeblikket begrænset, og forsøg udføres i andre lande, såsom Storbritannien og Grækenland.

Den nye opdagelse vedrørende mtDNA's rolle i sædmodning og befrugtning har vigtige konsekvenser for menneskelig fertilitet og kønscelleterapi. Forståelse af funktionen af ​​proteiner involveret i mtDNA-vedligeholdelse kan føre til fremskridt inden for infertilitetsbehandlinger og assisterede reproduktionsteknologier.

20. september 2023

Definitioner:

– Mitokondrielt DNA (mtDNA): Den genetiske kode, der er lagret i mitokondrierne, som fungerer som kraftværket for hver celle i kroppen.

– Oocyt: Et æg under udvikling.

– Mitokondriel transkriptionsfaktor A (TFAM): Et protein, der er vigtigt for mtDNA-vedligeholdelse.

– Mitokondriel erstatningsterapi (MRT): En metode til at erstatte mutant mtDNA med sundt mtDNA gennem in vitro fertilisering.

