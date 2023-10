Forskere opdager massivt vandreservoir dybt i jordskorpen

I en banebrydende opdagelse har forskere fundet en betydelig mængde vand fanget i sediment og sten dybt inde i jordskorpen, ud for New Zealands kyst. Ved hjælp af avanceret 3D seismisk billeddannelse identificerede de et massivt reservoir af vand omkring to miles under havbunden i Hikurangi Subduction Zone.

Hikurangi-subduktionszonen er, hvor Stillehavets tektoniske plade tvinges ind under den australske plade. Dette område er kendt for at opleve "slow-slip" jordskælv, hvilket giver værdifulde muligheder for jordskælvsforskning. Forskerholdet undersøgte oprindeligt, hvorfor nogle fejl oplever glidehændelser hyppigere end andre, da de opdagede vandreservoiret.

Stedet for opdagelsen er en del af et vulkansk område, der blev dannet for over 125 millioner år siden fra et massivt vulkanudbrud i Stillehavet. Forskerne spekulerer i, at det vulkanske materiale eroderet ind i porøse klipper under gamle undervandsudbrud og skabte et vandreservoir. Over tid forvandlede dette vand klipperne til ler, og forseglede i endnu mere vand.

Denne opdagelse er betydningsfuld, fordi forskere mener, at underjordisk vandtryk kan spille en afgørende rolle i at frigive tektonisk stress, hvilket fører til langsomt glidende jordskælv. Normalt bliver vandrige sedimenter begravet med en fejl, der fanger vandet. New Zealand-forkastningen har dog ikke typisk havsediment. I stedet mener forskerne, at gamle vulkaner og forvandlede klipper, nu ler, fører betydelige mængder vand ned, efterhånden som de bliver opslugt af forkastningen.

UTIG-direktør Demian Saffer, en medforfatter af undersøgelsen, forklarer, at opdagelsen giver en klar illustration af sammenhængen mellem væsker og stilen af ​​tektoniske fejlbevægelser. Dette fund bekræfter, hvad der tidligere var antaget fra laboratorieeksperimenter og forudsagt af nogle computersimuleringer, men manglede tydelige feltbeviser på skalaen af ​​en tektonisk plade.

Forskningen, med titlen "Subducting vulkanisk-rig øvre skorpe leverer væsker til lavvandet megathrust og langsom slip," blev offentliggjort i tidsskriftet Science Advances. Det antyder, at lignende situationer, der involverer vandreservoirer, kunne eksistere i jordskælvsforkastninger globalt, hvilket understreger betydningen af ​​dette fund for jordskælvsforståelse og forudsigelse.

kilder:

– Institut for Geofysik

– Science Advances Journal