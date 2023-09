Parker-rumfartøjet er vidne til et hidtil uset soludbrud

Parker-rumfartøjet, det nærmeste menneskeskabte objekt på Solen, har fløjet gennem en kraftig soleksplosion kendt som en koronal masseudstødning (CME), hvilket giver forskere en unik indsigt i disse udbrud. Udbrud fra Solen kan frigive milliarder af tons ladede partikler, der, når de rettes mod Jorden, har potentiale til at forstyrre satellitelektronik, elektriske net og endda forårsage strømafbrydelser på hele kontinentet.

Parker-sonden, som er det hurtigste menneskeskabte objekt, opdagede CME og passerede gennem det, hvilket gjorde det muligt for videnskabsmænd at observere begivenheden i hidtil uset detaljer. Rumfartøjet var kun 9.2 millioner kilometer (5.7 millioner miles) væk fra Solens overflade, tættere på, end Merkur nogensinde kommer på vores stjerne.

Observationerne foretaget af Parker-rumfartøjet afslørede, at CME rejste med hastigheder på op mod 1,350 kilometer (840 miles) i sekundet. Hvis et lignende udbrud skulle ramme Jorden, kan det potentielt være lige så kraftigt som Carrington-begivenheden i 1859, som anses for at være den kraftigste registrerede solstorm, der har ramt Jorden. En sådan begivenhed i dag kan forårsage omfattende strømafbrydelser og forstyrre kommunikationssystemer, hvis den ikke opdages i tide.

Parker-sonden forblev dog upåvirket af solstormen på grund af dens varmeskjold og termiske beskyttelsessystem. Det brugte cirka to dage på at observere CME og forsynede videnskabsmænd med hidtil usete data om disse himmelske begivenheder.

Forskere analyserer i øjeblikket de målinger, der er indsamlet af rumfartøjet inden for CME og sammenligner dem med data indsamlet uden for det. Denne analyse vil hjælpe forskerne med at sammensætte en bedre forståelse af, hvordan disse begivenheder udspiller sig, og forbindelserne mellem forskellige fænomener.

Da Solen nærmer sig solmaksimum, en 11-årig top i sin aktivitetscyklus, forventer forskerne, at Parker-rumfartøjet vil observere mere massive CME'er. Rumfartøjets næste forbiflyvning af sol er planlagt til at finde sted den 27. september.

kilder:

Den astrofysiske tidsskrift

NASA

Johns Hopkins University

University of California, Berkeley