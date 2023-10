Nyt Samuel Oschin Air and Space Center til at huse rumfærgen Endeavour

Samuel Oschin Air and Space Center, det permanente hjem for NASAs pensionerede rumfærge Endeavour, holdt sin officielle banebrydende ceremoni den 1. juni 2022 i Los Angeles. Centret vil, når det åbner, indeholde 150 udstillinger fordelt på tre gallerier på flere niveauer, med titlen "Air", "Space" og "Shuttle". Det vil besætte fire etager og 100,000 kvadratmeter udstillingsplads.

Det nye rumcenter, der ligger ved California Science Center, vil give besøgende en unik mulighed for at lære om luft- og rumfarts historie og teknologiske fremskridt. Udstillingerne vil vise forskellige artefakter og interaktive skærme for at engagere og uddanne besøgende i alle aldre.

Et af højdepunkterne i centret vil være fremvisningen af ​​selve rumfærgen Endeavour. Rumfærgen vil blive udstillet i en oprejst position, så besøgende kan se den tæt på og udforske dens indre. Rumfærgens missionslapper, båret af astronauterne under deres flyvninger, blev også fremvist under den banebrydende ceremoni.

Derudover vil centret have et rumgalleri, der giver et indblik i det ydre rums vidundere. Besøgende vil have chancen for at lære om himmellegemer, rumudforskningsmissioner og de seneste opdagelser inden for rumvidenskab. Galleriet vil inkorporere fantastiske billeder og interaktive udstillinger for at gøre oplevelsen mindeværdig.

Samuel Oschin Air and Space Center er en væsentlig tilføjelse til Los Angeles' kulturelle landskab og vil uden tvivl tiltrække både rumentusiaster og nysgerrige sind. Det vil tjene som en platform til at inspirere fremtidige generationer til at forfølge karrierer inden for STEM-områder og fortsætte med at skubbe grænserne for menneskelig rumudforskning.

