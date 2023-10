Massivt hav opdaget under jordskorpen

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse - der er et massivt hav gemt under jordskorpen. Vandet, som er lagret i en klippe kendt som 'ringwoodite', ligger 400 miles under jorden. Dette fund har ført til erkendelsen af, at der er tre gange mere vand under overfladen end i alle oceanerne tilsammen.

Vandet opbevares i en unik tilstand kaldet en svampelignende tilstand, som hverken er en væske, fast eller gas, men en fjerde tilstand. Krystalstrukturen af ​​ringwoodite gør det muligt for det at tiltrække brint og fange vand, hvilket får det til at fungere som en svamp.

Geofysiker Steve Jacobsen, en del af holdet bag opdagelsen, udtalte: "Jeg tror, ​​vi endelig ser beviser for en hel-jordens vandcyklus, som kan hjælpe med at forklare den enorme mængde flydende vand på overfladen af ​​vores beboelige planet."

Opdagelsen blev gjort ved at studere jordskælv og analysere de chokbølger, der blev opfanget af seismometre. Tilstedeværelsen af ​​vand i klippen blev bekræftet gennem disse seismiske aflæsninger.

Denne opdagelse har betydelige konsekvenser for vores forståelse af Jordens vandkredsløb og den enorme mængde vand på vores planet. Den kaster også lys over de mysterier, der er gemt under jordskorpen og fremhæver naturens vedvarende vidundere.

Ud over dette bemærkelsesværdige fund har forskere også for nylig afsløret et helt nyt økosystem under vulkanskorpen ved hjælp af en undervandsrobot. Disse opdagelser minder os om, at der stadig er meget at lære om vores planet og dens skjulte hemmeligheder.

kilder:

– Videnskabeligt papir: 'Dehydrering smelter i toppen af ​​den nedre kappe'

– Geofysiker Steve Jacobsen