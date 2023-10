Et massivt hav gemmer sig under jordskorpen, siger videnskabsmænd

By

Forskere har gjort en forbløffende opdagelse: Der er et enormt hav gemt under jordskorpen, der indeholder tre gange mere vand end alle verdenshavene på planetens overflade. Vandet er lagret i en klippe kaldet "ringwoodite", der ligger 400 miles under jorden.

Forskning offentliggjort i 2014 afslørede, at vand er lagret i kappeklippen i en unik tilstand kendt som "svampelignende tilstand", som hverken er en væske, fast eller gas, men snarere en fjerde tilstand. Denne opdagelse åbner muligheden for en hel-jordens vandcyklus, der forklarer overfloden af ​​flydende vand på planetens overflade.

Geofysiker Steve Jacobsen, en del af holdet bag resultaterne, forklarede betydningen af ​​ringwoodit og beskrev det som en "svamp", der kan tiltrække brint og fange vand. Krystalstrukturen af ​​ringwoodite gør det muligt for den at absorbere en betydelig mængde vand dybt inde i kappen, hvilket giver et manglende led i forskernes forståelse af Jordens vandfordeling.

Forskere gjorde denne banebrydende opdagelse ved at studere seismisk aktivitet og chokbølger genereret af jordskælv. Gennem denne analyse identificerede de tilstedeværelsen af ​​vand i ringwoodit dybt under overfladen. Hvis klippen kun indeholder 1 % vand, betyder det, at der er tre gange mere vand under jorden end i alle Jordens oceaner tilsammen.

Denne opdagelse af et skjult hav under jordskorpen er ikke det eneste nylige gennembrud i videnskabelig forskning. Forskere afslørede også et helt nyt økosystem, da de udforskede vulkanskorpe med en undervandsrobot. Disse opdagelser understreger omfanget af uudforskede riger på vores planet.

