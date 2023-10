En kolossal komet med karakteristiske "horn", der skynder sig mod jorden

En kolossal komet kendt som 12P/Pons-Brooks nærmer sig hurtigt Jorden og viser sine bemærkelsesværdige træk kendt som "hornene". På trods af, at de for nylig oplevede sit andet store udbrud inden for fire måneder, er disse fremtrædende karakteristika fortsat synlige. Det, der gør denne komet endnu mere unik, er tilstedeværelsen af ​​en aktiv vulkan, der ligger oven på den. Denne massive komet, omtrent på størrelse med en by, huser en vulkan, der er sat til at gå i udbrud igen, blot måneder efter dens første eksplosion. Når den fortsætter sin rejse mod solen, forventes den at udsende en fantastisk sky af gas og is, der ligner et par horn, der stikker ud fra kometens overflade.

Kategoriseret som en kryovulkanisk komet, 12P/Pons-Brooks har en kerne, der måler omkring 30 kilometer i diameter. Denne kerne består af en kombination af gas, støv og is, der tilsammen kaldes "cryomagma". Kometens kerne er omgivet af et gaskappe kendt som et "koma". Når temperaturen i kernen stiger, udløser den eksplosioner ud i rummet.

Eksperter har bemærket udvidelsen og udviklingen af ​​kometens karakteristiske horn. Nogle har endda foretaget sammenligninger og sammenlignet kometens uregelmæssige form med science fiction-rumskibe som Millennium Falcon fra Star Wars. Den uregelmæssige form af koma tilskrives anomalier i kometens kerne. Richard Miles, en astronom fra British Academy of Astronomy, forklarede, at den langvarige udvidelse af gasser inde i kometen former dens uregelmæssige form.

I de kommende dage forventes kometens koma at fortsætte med at udvide sig, hvilket yderligere fremhæver dens bemærkelsesværdige horn. Dette ekstraordinære himmelfænomen vil fange Jordens beboere den 21. april 2024, før det driver kometen tilbage mod solsystemets ydre rækkevidde. Den vender dog først tilbage i 2095.

kilder:

– Spaceweather.com

– Live Science