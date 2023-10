En kolossal kryovulkansk komet nærmer sig Jorden

By

Forskere har rapporteret opdagelsen af ​​en kolossal komet tre gange så stor som Mount Everest, der hurtigt nærmer sig Jorden. Der er dog ingen grund til bekymring, da kometen ikke er på kollisionskurs med vores planet. I stedet forventes den at være synlig med det blotte øje, når den når sit nærmeste punkt til Jorden den 21. april 2024.

Dette himmellegeme, kaldet 12P/Pons-Brooks, er klassificeret som en kryovulkanisk komet. Disse typer kometer har en solid kerne, der strækker sig over imponerende 18.6 miles (30 km) og er sammensat af en blanding af is, støv og gasser. Når solen opvarmer kometen, øges trykket inde i kernen, hvilket får nitrogen og kulilte til at bryde frem gennem revner i kometens ydre lag og skabe iskolde fragmenter.

Pons-Brooks har oplevet en eksplosiv begivenhed to gange i løbet af fire måneder, hvilket giver den en karakteristisk hornlignende form. Nogle iagttagere har endda sammenlignet dens udseende med Millennium Falcon fra Star Wars-serien. Størrelsesmæssigt kan denne komet sammenlignes med den velkendte Halleys komet, som sidst var synlig uden teleskop i 1954. Pons-Brooks har en tilsvarende solbane på 71 år og er derfor klassificeret som en 'Halley-komet'. .

Efterhånden som Pons-Brooks nærmer sig sit nærmeste punkt til Jorden i april 2024, kan skyobservatører se frem til dens højeste lysstyrke den 2. juni 2024. Efter dette tætte møde vil kometen fortsætte sin rejse tilbage til solsystemets fjerne områder, med næste forventede tilbagevenden i 2095.

I øjeblikket er kometen placeret i Hercules-konstellationen, synlig i øst-nord-østlig retning, cirka 36 grader over horisonten. Yderligere udbrud, potentielt endnu mere betydningsfulde, forventes, efterhånden som kometen fortsætter sin rejse mod Jorden.

Selvom Pons-Brooks er imponerende, er den mest turbulente vulkanske komet i vores kosmiske kvarter 29P/Schwassmann-Wachmann. Denne gigantiske komet, der måler 37 miles bred (60 km), kredser om solen forbi Jupiter med en forbløffende hastighed på 26,000 miles i timen. Det menes at bryde ud omkring 20 gange årligt og havde sit kraftigste udbrud i 12 år i december 2022, hvilket drev cirka en million tons kryomagma ud i rummet.

