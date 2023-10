Nyfundne CCTV-optagelser afslører lysglimt forud for højt bang i Melbourne

CCTV-optagelser fra Melbourne, Australiens nordøstlige del, har fanget et pludseligt lysglimt efterfulgt af et højt brag, hvilket efterlader beboerne forundret. Videoen, der er taget af en beboer i Doreen, viser et skarpt lysglimt og en eksplosiv lyd. Bekymrede beboere fra nærliggende områder, såsom Balwyn og Doncaster, tog til sociale medier for at søge svar.

Selvom der var forskellige spekulationer, mener Australian National University-astronom Brad Tucker, at fænomenet sandsynligvis var forårsaget af en meteorit, der gik i stykker. Han forklarer, at når en hurtigt rejsende asteroide kommer ind i jordens atmosfære, skaber den frigivne energi et lydboom, hvilket resulterer i den eksplosive lyd. Tucker understreger også, at det ikke er usædvanligt, at sådanne begivenheder lokaliseres og overværes af beboere i bestemte områder.

Baseret på størrelsen af ​​blitzen og eksplosionen anslår Tucker asteroiden til at være omkring 4 til 16 tommer i bredden, omtrent på størrelse med en basketball. Fragmenter af asteroiden ville enten være brændt op, når de kom ind i atmosfæren eller nået ned til Jorden.

Mens videnskabsmænd er dygtige til at opdage asteroider, der er større end 100 meter, kan mindre asteroider som den nylige hændelse forblive uopdagede indtil kort før sammenstødet. Tucker forsikrer, at det er højst usandsynligt, at en asteroide af samme størrelse som den, der er ansvarlig for dinosaurernes udryddelse, rammer Jorden. Mindre asteroider kan dog stadig frigive betydelige mængder energi.

Vidner, såsom Jason Busuttil fra Langwarrin, rapporterede at have set meteoren på vej mod Dandenongs. CCTV-optagelserne har givet værdifuldt bevis for videnskabsmænd, der studerer disse himmelske begivenheder.

kilder:

– YouTube/7News Australien

– 3AW (interview med Brad Tucker)