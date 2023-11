Udforsk kompleksiteten af ​​det antarktiske ozonhul

I modsætning til offentlighedens opfattelse er det antarktiske ozonhul forblevet bemærkelsesværdigt stort og vedvarende i løbet af de sidste fire år, ifølge forskere fra University of Otago. Mens chlorfluorcarboner (CFC'er) længe har fået skylden for nedbrydningen af ​​ozonlaget, tyder denne undersøgelse på, at der er andre medvirkende faktorer.

I deres nyligt offentliggjorte undersøgelse i Nature Communications undersøgte forskergruppen månedlige og daglige ændringer i ozonniveauer i forskellige højder og breddegrader inden for det antarktiske ozonhul fra 2004 til 2022. Hovedforfatter Hannah Kessenich, en ph.d.-kandidat ved Institut for Fysik, afslørede at ozonhullet ikke kun udvidede sig i størrelse, men også blev uddybet i løbet af foråret, med væsentligt mindre ozon i centrum sammenlignet med for 19 år siden.

Forskerne etablerede en sammenhæng mellem faldet i ozon og ændringer i luften, der kommer ind i polarhvirvelen over Antarktis. Dette tyder på, at den seneste stigning i store ozonhuller ikke udelukkende kan tilskrives CFC'er. Mens Montreal-protokollen, som har reguleret reguleringen af ​​ozonlagsnedbrydende stoffer siden 1987, har gjort bemærkelsesværdige fremskridt med at begrænse virkningen af ​​CFC'er, er andre komplekse elementer sandsynligvis på spil.

På trods af offentlighedens opfattelse af, at problemet med ozonhullet er løst, peger undersøgelsen på, at hullet har været et af de største, der er registreret i de sidste tre år, hvor to af de fem forudgående år også var vidne til en betydelig ozonnedbrydning. Faktisk har ozonhullet i 2023 allerede overgået størrelsen af ​​de foregående tre år og nået over 26 millioner kvadratkilometer, næsten dobbelt så stort som Antarktis.

At forstå ozonens variabilitet er afgørende på grund af dets betydelige indflydelse på klimaet på den sydlige halvkugle. Det antarktiske ozonhul er en integreret del af dette klimasystem. Mens ozonhullets påvirkning adskiller sig fra drivhusgasser, har det en delikat vekselvirkning med den atmosfæriske balance. Da ozon typisk absorberer UV-lys, kan et hul i ozonlaget føre til ekstreme UV-niveauer på overfladen af ​​Antarktis og forstyrre fordelingen af ​​varme i atmosfæren.

Sådanne forstyrrelser kan resultere i ændringer af vindmønstre og overfladeklima på den sydlige halvkugle, hvilket påvirker regioner verden over. Ydermere understreger forskerne, at newzealændere ikke behøver at være alt for bekymrede over øgede UV-stråler i år. Det antarktiske ozonhul ligger primært direkte over Antarktis og Sydpolen med minimal indvirkning på New Zealand.

