Det stærkeste jordskælv, der nogensinde er registreret, forårsaget af tektoniske kræfter, ikke asteroideeffekt

Forskere har opdaget, at det kraftigste jordskælv, der nogensinde er registreret på Mars, ikke var forårsaget af et asteroidenedslag, men snarere af tektoniske kræfter i selve planeten. Denne afsløring antyder, at Mars er mere seismisk aktiv end tidligere antaget.

NASAs InSight-lander, som landede på Mars i november 2018, opdagede et jordskælv med en styrke på 4.7 den 4. maj 2022. Dette jordskælv var fem gange stærkere end den tidligere rekordholder, som også blev målt af InSight i 2021. I modsætning til de fleste marskælv, der kun varer ved en time, fortsatte efterklangen fra dette jordskælv i hidtil usete seks timer, hvilket gør det til det længstvarende jordskælv, der nogensinde er registreret på en anden planet.

Mens InSight har registreret over 1,300 marskælv siden dets ankomst til Mars, skilte dette særlige jordskælv sig ud, fordi dets signal lignede dem, der var forårsaget af asteroide-nedslag. Der blev dog ikke fundet noget bevis for et nedslagskrater eller støvfane, hvilket fik forskere til at konkludere, at jordskælvet var af tektonisk oprindelse.

I modsætning til konventionel visdom blev Mars tidligere anset for at være for lille og for kold til at udvise tektonisk aktivitet. I modsætning til Jorden har Mars ikke tektoniske plader, der bevæger sig som reaktion på kræfter i kappen. I stedet var det jordskælv, der blev opdaget af InSight, sandsynligvis forårsaget af frigivelsen af ​​milliarder år gammel stress i Mars' skorpe, dannet efterhånden som forskellige dele af planeten afkølede og krympede med varierende hastighed.

At forstå Mars' tektoniske aktivitet er afgørende for fremtidig udforskning og potentiel menneskelig kolonisering. Ved at studere fordelingen af ​​belastninger på planeten håber forskerne at bestemme sikre områder for menneskelig beboelse og områder, der bør undgås.

Denne banebrydende forskning blev offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

