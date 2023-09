ESA-astronaut Marcus Wandt tildelt Axiom Mission 3

ESA-projektastronaut Marcus Wandt fra Sverige er blevet udvalgt til at rejse til den internationale rumstation (ISS) på Axiom Mission 3 (Ax-3) i januar 2024. Missionen, kaldet Muninn, er støttet af ESA og den svenske nationale rumfartsorganisation ( SNSA). Marcus vil tjene som missionsspecialist under ledelse af Michael López-Alegría, Axiom Spaces chefastronaut, der repræsenterer både USA og Spanien som en dobbelt statsborger.

Ax-3-missionen bliver den første kommercielle menneskelige rumflyvningsmission med en ESA-sponsoreret astronaut. Dette fremhæver ESA's støtte til en ny generation af rumfarere, der bruger kommerciel adgang til rummet til at give næring til den europæiske økonomi og fremme viden ud over Jorden.

De andre besætningsmedlemmer til Ax-3 missionen omfatter Walter Villadei, en italiensk luftvåbens oberst og pilot, og missionsspecialist Alper Gezeravci fra Türkiye. Alle tre besætningsmedlemmer har omfattende flyverfaring og tjente i deres nations luftstyrker.

ESA's involvering i denne mission viser agenturets forpligtelse til at støtte sine medlemslande og fremme hurtige, kortvarige missioner, der genererer god videnskab, opsøgende arbejde, uddannelse og fordele for livet på Jorden. Ax-3-missionen forventes at være transformerende og positionere europæiske nationer som pionerer inden for den nye kommercielle rumindustri.

En SpaceX Falcon 9-raket vil opsende Ax-3 på et SpaceX Crew Dragon-rumfartøj fra NASAs Kennedy Space Center i Florida, USA. Når Marcus er koblet til ISS, vil han bruge op til 14 dage på at udføre mikrogravitationsforskning og uddannelsesaktiviteter.

Marcus gennemgår i øjeblikket et stringent træningsprogram i Europa, USA, Canada og Japan for at forberede sig til missionen. Hans rejse kan følges på ESA's Exploration-blog, X og Instagram.

Kilde: ESA (European Space Agency) og Axiom Space