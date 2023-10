Manipulering af kvantesammenfiltring for at simulere tidsrejseeffekter

Forskere har udviklet en metode til at manipulere kvanteforviklinger for at simulere virkningerne af tidsrejser. Kvantesammenfiltring er et fænomen, hvor to partikler bliver uforklarligt forbundet, hvor deres egenskaber og mål er forbundet uanset afstanden mellem dem. Dette er blevet beskrevet som "uhyggelig handling på afstand" af Albert Einstein.

Forskerne har kombineret denne metode til at manipulere kvanteforviklinger med kvantemetrologi, en teknik, der bruges til meget følsomme målinger baseret på kvanteteori. Målet er at forstå kvantefænomener bedre i stedet for faktisk at bygge en tidsmaskine.

Ved at bruge den nye metode har forskerne været i stand til at skabe lukkede tidslignende kurver (CTC'er), som er hypotetiske baner for hele universer, hvor tiden periodisk vender tilbage til en tidligere tilstand. Selvom CTC'er ikke er blevet observeret endnu, mener forskerne, at deres arbejde kunne give indsigt i at løse tidligere umulige problemer ved hjælp af kvanteeffekter.

Hovedforfatter af undersøgelsen, David Arvidsson-Shukur, forklarede den praktiske anvendelse af deres resultater: "Vores simulering bruger kvantesammenfiltringsmanipulation til at vise, hvordan du med tilbagevirkende kraft kunne ændre dine tidligere handlinger for at sikre, at det endelige resultat er det, du ønsker." Dette koncept kan sammenlignes med at sende en gave til nogen uden at kende deres ønskeliste på forhånd, men at kunne ændre gaven med tilbagevirkende kraft ved at bruge oplysninger modtaget senere.

Det er vigtigt at bemærke, at simuleringen har 75 procents chance for at fejle, men at bruge et filter kan hjælpe med at eliminere uønskede resultater. Forskerne understreger, at deres arbejde er fokuseret på at forbedre vores forståelse af kvantefænomener frem for at skabe faktiske tidsrejseevner.

