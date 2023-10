Ændring af lysets adfærd: Pseudotyngdekraftseffekter i fotoniske krystaller

Forskere har gjort betydelige fremskridt med at manipulere lys, som om det oplevede virkningerne af tyngdekraften. Udgivet i tidsskriftet Physical Review A den 28. september 2023, har disse resultater implikationer for optik, materialeforskning og udviklingen af ​​6G-kommunikation.

Albert Einsteins relativitetsteori har længe fastslået, at gravitationsfelter kan ændre vejen for elektromagnetiske bølger, herunder lys og terahertz elektromagnetiske bølger. Forskere har teoretiseret, at deformerende krystaller i den nedre energizone kunne efterligne virkningerne af tyngdekraften og skabe et fænomen kendt som pseudotyngdekraft.

Holdet af forskere ledet af professor Kyoko Kitamura fra Graduate School of Engineering ved Tohoku University satte sig for at undersøge, om gitterforvrængning i fotoniske krystaller kunne generere disse pseudogravitationseffekter. Fotoniske krystaller besidder unikke egenskaber, der gør det muligt for forskere at manipulere og kontrollere lysets opførsel i krystallerne og fungerer som "trafikkontrollanter" for lys.

Ved at introducere gitterforvrængning, som repræsenterer en progressiv deformation af den regelmæssige afstand mellem elementer i de fotoniske krystaller, var forskerne i stand til at ændre den fotoniske båndstruktur af krystallerne. Som et resultat fulgte lysstråler buede baner i krystallerne, beslægtet med lysets vej, der passerer et massivt astronomisk objekt som et sort hul.

Eksperimenterne brugte en siliciumforvrænget fotonisk krystal med en primalgitterkonstant på 200 mikrometer og terahertzbølger. Afbøjningen af ​​disse bølger blev demonstreret med succes, svarende til den måde tyngdekraften bøjer genstandes veje på.

Lektor Masayuki Fujita fra Osaka University bemærkede, at den in-plane strålestyring, der observeres inden for terahertz-området, kunne have anvendelser i 6G-kommunikation. Derudover viser disse resultater, hvordan fotoniske krystaller kan udnytte gravitationseffekter, hvilket baner vejen for fremskridt inden for gravitonfysik.

Denne forskning åbner op for nye muligheder inden for optik og materialeforskning, samt tilbyder potentielle fremskridt inden for kommunikationsteknologier. Ved at modificere og kontrollere lysets adfærd ved hjælp af gitterforvrængning i fotoniske krystaller kan videnskabsmænd låse op for yderligere indsigt i lysets og universets grundlæggende natur.

Journal Reference:

Nanjyo, K., et al. (2023) Afbøjning af elektromagnetiske bølger ved pseudotyngdekraft i forvrængede fotoniske krystaller. Fysisk gennemgang A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Kilde: Tohoku University