At skabe kontakt: Forskere har succesfuldt oprettet individuelle grafen nanobånd

Forskere ved University of Illinois Urbana-Champaign har udviklet en metode til at "koble op" grafen nanoribbons (GNR'er), en klasse af endimensionelle materialer, som kan have betydning for skalering af mikroelektroniske enheder. Holdet fremstillede metalkontakter i nanometerskala på individuelle GNR'er ved hjælp af en direkte-skrive scanning tunneling mikroskopi (STM) baseret proces. Denne metode giver mulighed for præcis fremstilling af metalkontakter til specifikke GNR'er, hvilket inducerer den enhedsfunktionalitet, der kræves til transistorfunktion.

Grafen, et et-atom-tykt lag af kulstofatomer, har længe været betragtet som et potentielt højhastigheds elektronisk materiale med mulighed for at erstatte silicium. Grafen i sig selv er dog ikke en halvleder. For at inducere halvlederegenskaber i grafen skal det gøres meget lille eller konstrueres i specifikke former, såsom bånd. I denne undersøgelse blev atomisk præcise GNR'er syntetiseret, og metalkontakter blev skabt med succes.

Holdet brugte et scanningstunnelmikroskop til at scanne overfladen og identificere GNR'er. Når en GNR blev lokaliseret, brugte forskerne elektronstrålen i STM til at udløse metalaflejring og skabe ledningerne. Denne præcise ledningsmetode muliggjorde kontrolleret fremstilling af metalkontakter på GNR'erne. Forskerne fandt også, at den elektroniske karakter af GNR'erne ændrede sig, når metalkontakterne blev anvendt, hvilket demonstrerede evnen til bevidst at ændre deres egenskaber.

En fordel ved denne teknik er, at den udføres i et miljø med ultrahøjt vakuum, hvilket sikrer, at materialet forbliver fri for atmosfæriske forurenende stoffer, der kan forringe enhedens ydeevne. Det næste skridt for forskerholdet er at skabe en fungerende transistor ved hjælp af de fremstillede GNR'er og måle dens karakteristika.

Dette gennembrud inden for ledningsføring af individuelle GNR'er åbner nye muligheder for udvikling af højhastigheds elektroniske enheder og baner vejen for yderligere fremskridt inden for grafenbaseret teknologi.

Kilde: University of Illinois Grainger College of Engineering