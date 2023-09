Forskere udvikler metode til at "koble op" grafen nanobånd til mikroelektronik

Forskere har lavet et gennembrud i udviklingen af ​​grafen nanobånd (GNR'er), en klasse af endimensionelle materialer, der viser lovende brug i mikroelektroniske enheder. Holdet brugte en direct-write scanning tunneling microscopy (STM) baseret proces til at fremstille nanometerskala metalkontakter på individuelle GNR'er, hvilket giver mulighed for kontrol af deres elektroniske egenskaber.

Grafen, et et-atom-tykt lag af kulstofatomer, har tiltrukket sig opmærksomhed som et potentielt højhastigheds elektronisk materiale. Dens mangel på halvlederegenskaber har dog været en begrænsning. I denne undersøgelse blev atomisk præcise GNR'er skabt, og metalkontakter blev skabt med succes, hvilket inducerede den nødvendige funktionalitet til transistordrift.

Forskerne brugte en teknik, der involverede et scanningstunnelmikroskop til at scanne overfladen og identificere passende GNR'er. Når en GNR blev identificeret, blev metalaflejring udløst ved hjælp af en elektronstråle til at skabe ledningerne. Denne metode til opkobling af GNR'er viste sig at være mere præcis og mindre usikker end tidligere metoder.

En fordel ved denne metode er, at den udføres i et miljø med ultrahøjt vakuum, hvilket sikrer materialets renhed og forhindrer forringelse af enhedens ydeevne. Forskerne fandt også ud af, at ved at sætte metalkontakter på GNR'erne, blev de elektroniske egenskaber af GNR'erne ændret. Denne "doping" af GNR'erne kan opnås ved at deponere forskellige typer metaller, hvilket giver en måde at justere egenskaberne af GNR'erne uden behov for kemiske reaktioner.

Det næste skridt for forskerne er at skabe en fungerende transistor ved hjælp af denne metode og måle dens egenskaber. Udviklingen af ​​en præcis og pålidelig metode til at skabe metalkontakter til specifikke GNR'er bringer os tættere på realiseringen af ​​mikroelektroniske enheder, der bruger grafen nanobånd.

