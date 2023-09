Digitalisering af geologiske vidundere i Arktis: Svalbox Digital Model Database

Svalbox Digital Model Database (DMDb) er en ny regional database, der giver geovidenskabsfolk adgang til digitale outcrop-modeller (DOM'er) fra den fjerntliggende Svalbard-øgruppe. Udgivet i tidsskriftet Geosphere, indeholder databasen i øjeblikket 135 DOM'er, der leverer data fra 114 km2 af dette svært tilgængelige område.

DOM'er er tredimensionelle digitale repræsentationer af geologiske fremspring, der har revolutioneret moderne geovidenskabelig forskning. Svalbox DMDb integrerer disse modeller med andre geovidenskabelige data, herunder 3D-droneoptagelser, og giver geoforskere et omfattende overblik over de geologiske formationer i denne unikke region.

Svalbox DMDb skiller sig ud for sin overholdelse af FAIR-principperne (findbar, tilgængelig, interoperabel og genbrugelig), hvilket betyder, at de data og metadata, der deles i databasen, let kan lokaliseres, tilgås og bruges af andre forskere. Hver post i databasen inkluderer rå inputdata og behandlede outputdata og har en DOI for sporbarhed og citering.

Denne database er særlig værdifuld for geovidenskabsfolk, der arbejder på Svalbard, såvel som til uddannelsesformål. De digitale outcrop-modeller leveret af Svalbox DMDb forlænger marksæsonen på ubestemt tid og giver adgang til steder, der typisk er utilgængelige gennem traditionelt feltarbejde. Dette hjælper forskere bedre med at forberede sig til ekspeditioner og forbedrer deres forståelse af det hurtigt skiftende arktiske landskab, som oplever betydelige transformationer på grund af glacial tilbagetrækning.

Et bemærkelsesværdigt eksempel fremhævet i Geosphere-avisen er Festningen-profilen, Svalbards eneste geotop. Dette geologiske vidunder strækker sig over 400 millioner år og tilbyder en unik lodret stratigrafi på tværs af et 7 km lang transekt. Svalbox DMDb bevarer disse geologiske optegnelser i time-lapse, hvilket sikrer deres videnskabelige betydning for fremtidige generationer.

Svalbox DMDb fortsætter med at udvide, efterhånden som flere DOM'er tilføjes til databasen. Tilgængeligheden af ​​disse digitale modeller har allerede ført til samarbejder og publikationer, der bidrager til fremme af den videnskabelige forskning i Svalbard-øgruppen.

kilder:

– Svalbox Digital Model Database (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitalisering af den magmatiske indtrængen ved Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1