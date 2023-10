Mystery Light og Bang hørt i Melbournes nordlige blade Eksperter søger efter svar

By

Beboere i det nordlige Melbourne var forvirrede af et skarpt orange lys efterfulgt af en høj eksplosion, der fandt sted lige før kl. 9 onsdag. Optagelser af hændelsen blev bredt delt på sociale medier, og fangede det øjeblik, hvor en beboer i Doreen var vidne til fænomenet, mens han hentede noget fra sin bil. Han var fascineret af lyden og vovede sig ud på gaden for at undersøge dens kilde.

Ifølge Sean Scanlon, bosiddende i Doreen, var støjen ulig noget, han nogensinde havde hørt. "Dette rystede jorden, og det fik alle naboer ud af deres hjem," fortalte han 7NEWS. Eksplosionen var ikke begrænset til Doreen alene, da beboere i Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek og Doncaster også rapporterede at have hørt et højt brag.

Myndigheder og eksperter i rumsektoren er blevet forundret over begivenheden, da der ikke blev opdaget meteoritaktivitet i området. Geoscience Australia registrerede ingen jordskælvsaktivitet, og elselskabet AusNet fandt ingen tegn på eksplosioner eller skader. Den victorianske regering bekræftede, at der ikke var nogen uautoriserede detonationer ved det nærliggende stenbrud eller noget igangværende vejarbejde.

Det er ikke første gang, en sådan hændelse har fundet sted i Victoria. I august blev en lignende lyskugle ledsaget af en høj bom observeret på himlen. Rumagenturet fastslog senere, at det højst sandsynligt var affald fra en russisk Soyuz-2-raket, der igen kom ind i Jordens atmosfære.

Årsagen til det nylige mystiske lys og knald i Melbournes nord forbliver ukendt, hvilket efterlader eksperter og beboere ivrigt på jagt efter svar. Myndighederne fortsætter med at efterforske hændelsen for at fastslå dens oprindelse og karakter.

