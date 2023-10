Solstorm truer Jorden, da massiv koronial masseudslyngning nærmer sig

Den 16. oktober skete et kraftigt magnetisk filamentudbrud på Solen, specifikt på den aktive solplet AR3467. Dette udbrud resulterede i udstødning af solmateriale og plasma i rummet, kendt som en koronal masseudstødning (CME). CME er i øjeblikket på vej mod Jorden, selvom NASA-modeller indikerer, at et direkte hit er usandsynligt. I stedet forventes CME at skubbe vores planet til siden og potentielt udløse en solstorm.

Ifølge SpaceWeather.com, kan CME give et blikkast sent den 19. oktober. Det betyder, at kun en del af CME-skyen vil støde mod Jordens magnetosfære, mens størstedelen vil passere forbi. Men selv et blikslag er nok til at forårsage en mindre intensitet solstorm på Jorden. NASA har forudsagt en geomagnetisk storm af G1-klassen, som kan resultere i nordlys og forstyrre radiobølger, hvilket påvirker kommunikationen for søfolk, flyvere, dronepiloter og amatørradiooperatører.

Solstorme har potentiale til at forårsage mere betydelige forstyrrelser. I de værste tilfælde kan de forstyrre GPS og mobilnetværk, hæmme internetforbindelsen, beskadige satellitter, forårsage strømsvigt og endda ødelægge jordbaseret elektronik. Derfor er det afgørende at overvåge og studere Solens aktiviteter for bedre at forstå og forudsige disse begivenheder.

NASA's Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) er en satellit opsendt i 1995 som et samarbejdsprojekt mellem NASA og Den Europæiske Rumorganisation (ESA). SOHOs videnskabelige instrumenter, herunder Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT), Michelson Doppler Imager (MDI) og LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph), muliggør optagelse af billeder af Solens korona, måling af solens overfladehastighed og magnetiske marker, og observationen af ​​den svage korona omkring solen.

kilder:

– SpaceWeather.com

– NASA SOHO (Solar and Heliospheric Observatory)