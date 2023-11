Provinspolitiet søger hjælp efter tyveri af høj værdi fra den lokale hobbybutik

Southern Georgian Bay OPP rækker ud til offentligheden for at få hjælp til at løse et nyligt indbrud i en populær detailbutik i Midland. I weekenden blev Event Horizon Hobbies på King Street offer for et indbrud natten over, hvilket fik myndighederne til at reagere med det samme.

Ifølge politirapporten lykkedes det for gerningsmændene at få adgang til butikken ved at knuse den forreste glasdør cirka kl. 2. Da de først var inde, kom de afsted med et betydeligt træk af Magic Cards, en meget eftertragtet samlerkomponent i det populære. Magic: The Gathering Game. De stjålne kort vurderes til at være over $30 værd.

Lokale retshåndhævere opfordrer alle, der er i besiddelse af relevante oplysninger om forbrydelsen, til at melde sig. Enkeltpersoner opfordres til at kontakte OPP direkte på (888) 310-1122 eller ved at sende en e-mail til [email protected]. Alternativt kan de kontakte Crime Stoppers anonymt ved at ringe (800) 222-TIPS (8477) eller indsende deres oplysninger online via dedikeret kanaler.

Tyveriet fra Event Horizon Hobbies har ikke kun resulteret i betydelige økonomiske tab for butikken, men har også forårsaget nød i det lokale spillemiljø. Magic: The Gathering-entusiaster er afhængige af velrenommerede virksomheder som Event Horizon Hobbies for at nyde deres hobby og komme i kontakt med andre spillere. Hændelsen tjener som en påmindelse om vigtigheden af ​​samfundsbevidsthed og støtte til at afskrække kriminel aktivitet.

FAQ:

Q: Hvad er magiske kort?

A: Magiske kort er samlekort, der bruges i det populære samlekortspil kaldet Magic: The Gathering. Disse kort har forskellige karakterer, besværgelser og evner, som spillere strategisk kan bruge til at konkurrere mod hinanden.

Q: Hvor kan jeg give oplysninger om forbrydelsen?

A: Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe efterforskningen, skal du kontakte OPP direkte på (888) 310-1122 eller e-maile dem på [email protected]. Alternativt kan du også kontakte Crime Stoppers anonymt ved at ringe (800) 222- TIPS (8477) eller indsende dine oplysninger via deres online platform.