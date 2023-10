En hurtigere og dybere billeddannelsesteknik til levende musehjerner

Forskere ved FAS Center for Advanced Imaging har udviklet en hurtigere og mere effektiv teknik til at afbilde dybden af ​​levende musehjerner. Traditionelle billeddannelsesteknikker, såsom fluorescensmikroskopi, har begrænsninger, når det kommer til billeddannelse dybt inde i vævet på grund af bølgelængdespredning. Opfindelsen af ​​to-fotonmikroskopi gjorde det imidlertid muligt for længere bølgelængder af lys at trænge dybere ind i vævet.

Mens to-foton mikroskopi er effektiv, kan den kun excitere et punkt på vævet ad gangen, hvilket resulterer i en langsom og tidskrævende proces. For at overvinde denne begrænsning implementerede forskerne en ny teknik kaldet De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP involverer spændende flere punkter på vævet samtidigt ved hjælp af præ-kodede excitationsmønstre.

Ved at bruge flere excitationsmønstre og detektere flere billeder, bruges en beregningsalgoritme til at rekonstruere et højkvalitetsbillede af vævet. Resultaterne opnået fra DEEP er sammenlignelige med dem opnået gennem traditionel punkt-scanning to-foton mikroskopi. DEEP kræver dog kun hundredvis af billeder, snarere end de hundredtusinder, der kræves til punktscanningsteknikker.

Ved hjælp af DEEP var forskerne i stand til at afbilde levende musehjerner op til en dybde på 300 mikron. Denne teknik har potentialet til at fremskynde billeddannelsesprocessen betydeligt og give forskere mere detaljerede og nøjagtige billeder.

Kilde: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)