Forskere bekræfter spin af M87 Galaxys supermassive sorte hul

Forskere har bekræftet spindet af det supermassive sorte hul i hjertet af M87-galaksen ved at observere slingren i dens jetstråle. Denne opdagelse giver direkte bevis på, at det sorte hul spinder og markerer et betydeligt fremskridt inden for undersøgelser af sorte hul.

Supermassive sorte huller, som er milliarder af gange tungere end Solen, er vanskelige at studere på grund af deres enorme tyngdekraft. Forskere har dog længe spekuleret i, at en egenskab, der potentielt kunne observeres, er spindet af et sort hul. Indtil nu har der ikke været nogen direkte observationer af sort huls spin.

For at søge efter beviser for sort huls spin analyserede et internationalt team af forskere over to årtiers observationsdata for M87-galaksen. Denne galakse, der ligger 55 millioner lysår væk, indeholder et supermassivt sort hul, der er 6.5 milliarder gange mere massivt end Solen.

Ved at studere jetflyet, som skyder ud fra nær det sorte hul tæt på lysets hastighed, var forskerne i stand til at observere slingren, eller præcessionen, i dens retning. Denne præcession er forårsaget af tyngdekraftens vekselvirkninger mellem det sorte huls spin og tilvækstskiven, som føder stof ind i det sorte hul.

Holdet analyserede data fra mere end 20 radioteleskoper over hele kloden og fandt ud af, at jetflyets retning ændrer sig med omkring 10 grader med en præcessionsperiode på 11 år, hvilket matcher teoretiske simuleringer.

Denne banebrydende opdagelse giver direkte beviser for, at det sorte hul i M87 faktisk spinder. Forskerne er begejstrede for denne betydningsfulde opdagelse, som blev muliggjort gennem mange års fælles observationer og grundige analyser.

Yderligere forskning i sorte hullers spin vil fortsætte med at uddybe vores forståelse af disse mystiske kosmiske entiteter.

