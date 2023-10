Funktionen af ​​et lysosomalt protein forbundet med neurodegenerativ sygdom

Lysosomer, bittesmå rum i celler, der fungerer som affaldsbortskaffelse for molekyler, der har behov for nedbrydning, spiller en afgørende rolle for cellefunktion og generelt helbred. Afbrydelse af lysosomal proteinfunktion er forbundet med forskellige neurodegenerative sygdomme. At forstå, hvordan mutationer i gener, der koder for disse proteiner, fører til lidelser, er imidlertid afgørende for at udvikle nye behandlinger.

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Science identificerede forskere ved Stanford University funktionen af ​​et lysosomalt protein, der er dysreguleret i en sjælden og dødelig neurodegenerativ sygdom. De opdagede, at dette protein driver et nøgletrin i syntesen af ​​et lipidmolekyle kaldet bis(monoacylglycero)phosphat (BMP), som er afgørende i udviklingen af ​​Alzheimers, Parkinsons og andre neurodegenerative sygdomme. Dette gennembrud giver ikke kun et potentielt mål for udvikling af nye lægemidler, men udfordrer også det traditionelle syn på lysosomer som udelukkende involveret i molekylebrydning, da de nu har vist sig at være involveret i molekylefremstilling.

Den ledende forsker, Monther Abu-Remaileh, og hans team undersøger en række sjældne sygdomme forbundet med lysosomal dysfunktion. De identificerede et gen kaldet CLN5, der er en risikofaktor for Alzheimers sygdom. CLN5-genet koder for et protein med en ukendt funktion, hvilket fik forskerne til at studere dets rolle. Samtidig studerede forskere et lipid kaldet BMP, som er forstyrret i neurodegenerative sygdomme. Gennembruddet kom, da en forsker antog, at proteinet kodet af CLN5-genet faktisk kunne være den længe søgte BMP-syntase. Holdet udførte eksperimenter, der bekræftede denne hypotese og førte til opdagelsen af ​​proteinets funktion.

For at bekræfte deres resultater gennemførte forskerholdet et "rednings"-eksperiment i celler med en CLN5-mutation. Ved at forsyne disse celler med CLN5 uden mutationen blev normale BMP-niveauer genoprettet. Dette eksperiment gav endeligt bevis for, at det identificerede protein faktisk var BMP-syntasen.

Afslutningsvis er forståelsen af ​​lysosomale proteiners funktion, og hvordan deres mutationer fører til sygdom, afgørende i udviklingen af ​​nye behandlinger for neurodegenerative sygdomme. Opdagelsen af ​​funktionen af ​​dette lysosomale protein åbner nye muligheder for lægemiddeludvikling og udfordrer den nuværende forståelse af lysosomer i cellulære processer.

