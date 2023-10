Astronomi-entusiaster forventer den delvise måneformørkelse i oktober 2023

Himmelentusiaster over hele verden venter spændt på den kommende delvise måneformørkelse, der er planlagt til den 28. oktober 2023. Efter en halvmåneformørkelse tidligere på året, lover denne himmelske begivenhed at fange og forbløffe observatører. Måneformørkelser har fascineret mennesker i århundreder, og de har fortsat åndelig betydning i forskellige kulturer.

Astronomer og videnskabsmænd observerer også måneformørkelser tæt for at få indsigt i Jord-Måne-systemet og forstå samspillet mellem månens overflade og Jordens atmosfære. Disse begivenheder byder på en unik og forbløffende himmelsk visning, som er spændt ventet af stjernekiggere og astronomi-entusiaster.

Måneformørkelsen i oktober 2023 begynder kl. 11 i New Delhi og slutter kl. 31 den 3. oktober. I løbet af denne tid vil en delvis måneformørkelse forekomme, når månen bevæger sig gennem jordens skygge. Formørkelsen vil være synlig fra forskellige regioner, herunder Asien, Rusland, Afrika, Amerika, Europa, Antarktis og Oceanien.

I New Delhi kan observatører overvære formørkelsen på den sydvestlige himmel. På sit maksimum vil månen være placeret 62° over horisonten. I Indien forventes den maksimale formørkelse at forekomme kl. 1:45, med cirka 12 % af månens overflade nedsænket i skygge.

For at opleve magien ved en delvis måneformørkelse skal astronomi-entusiaster simpelthen træde udenfor og stirre ud i himlen. De vil være i stand til at observere de gradvise ændringer i månens udseende og farvetone gennem formørkelsen.

Den delvise måneformørkelse i oktober 2023 lover at blive en virkelig spektakulær begivenhed, der giver en unik mulighed for at forundre vores univers' vidundere. Uanset om du er en erfaren iagttager eller en afslappet himmelentusiast, gå ikke glip af chancen for at overvære denne fascinerende himmelsk visning.

