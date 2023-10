Ny titel: Udforsk mysterierne om en måneformørkelse i 2023

Måneformørkelser har altid fascineret mennesker i alle aldre og fremkaldt en følelse af undren og ærefrygt. I 2023 vil en himmelsk begivenhed kendt som Chandra Grahan eller måneformørkelsen finde sted, der fanger astronomi-entusiaster verden over. Under en måneformørkelse passerer Jorden mellem Solen og Månen og kaster sin skygge på Månens overflade. Dette fænomen kan kun finde sted under en fuldmåne, når Solen, Jorden og Månen flugter i en lige linje.

Chandra Grahan 2023: Måneformørkelse, dato og klokkeslæt

Den delvise måneformørkelse er sat til at begynde lørdag den 28. oktober og fortsætter til de tidlige timer søndag den 29. oktober. Da Månen falder inden for Jordens halvskygge den 28. oktober, vil den senere komme ind i det mørkere område kendt som umbraen.

Chandra Grahan 2023-timing: Vil måneformørkelse ses i Indien?

Ja, denne måneformørkelse vil være synlig i Indien og på tværs af det asiatiske kontinent. Ifølge den amerikanske rumfartsorganisation NASA byder Indien på førsteklasses muligheder for at se denne himmelske begivenhed.

Chandra Grahan 2023: Hvor ellers vil måneformørkelsen være synlig?

Bortset fra Indien vil måneformørkelsen også være synlig på hele den østlige halvkugle, inklusive områder i Afrika, Europa, Asien og Australien. Observatører i USA vil dog ikke have chancen for at overvære dette skue. Nogle regioner i Brasilien i Sydamerika kan opleve formørkelsen under måneopgang.

Måneformørkelse 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal-tid

Sutak-perioden, der anses for at vare cirka 9 timer, begynder kl. 04 lørdag den 06. oktober og slutter kl. 28 søndag den 02. oktober.

Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse: Sharad Purnima tithi, dato og klokkeslæt

Purnima tithi, der symboliserer fuldmånen, begynder kl. 04 lørdag den 15. oktober og slutter kl. 28 søndag den 01. oktober.

Hvad er en måneformørkelse?

Måneformørkelser er almindelige himmelbegivenheder, der kan observeres fra forskellige dele af Jorden. De består af to hovedfaser: den penumbrale formørkelse og den umbrale formørkelse. Penumbral formørkelse er den indledende fase, når Månen træder ind i Jordens penumbrale skygge, hvilket forårsager en subtil dæmpningseffekt. Umbralformørkelsen er den mere dramatiske fase, hvor Månen træder ind i Jordens parasolskygge. Når den skrider dybere ind i skyggen, kan Månen blive mørkere og antage nuancer af rød, orange eller brun - et fænomen, der ofte omtales som "blodmånen". Denne slående farve er et resultat af sollys, der spredes gennem Jordens atmosfære, hvilket kun tillader længere bølgelængder af lys at nå og oplyse Månen.

Lunar Eclipse 2023: Er det sikkert at se Chandra Grahan?

I modsætning til solformørkelser, der kræver særlig øjenbeskyttelse, er måneformørkelser sikre at observere med det blotte øje. En kikkert eller et teleskop kan forbedre oplevelsen ved at give et nærmere udsyn. Det er værd at bemærke, at udseendet og varigheden af ​​en måneformørkelse kan variere fra den ene begivenhed til den anden, afhængigt af Månens position i dens kredsløb og Jordens orientering.