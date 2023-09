Chandrayaan-3s månemission slutter, håbet for genoplivning svinder ind

By

Indiens Chandrayaan-3 mission, som landede på Månens sydpol, har sandsynligvis mistet kommunikationen på grund af de ekstreme månens nattemperaturer. Sammenligninger med Kinas Chang'e 4-mission giver et glimt af håb om genaktivering, men chancerne for genoplivning bliver mindre.

Chandrayaan-3 blev med succes det første rumfartøj, der landede i Månens sydpolregion, et kritisk område, der indeholder enorme mængder frosset vand. Denne værdifulde ressource er vigtig for fremtidige missioner og potentielle månebaser. Missionen opnåede også den vellykkede landing af en rover og en lander, efter at den forrige Chandrayaan-2-mission var styrtlandet.

Forsøg på at kommunikere med landeren og roveren begyndte, da månedagen startede, men der har ikke været nogen reaktion indtil videre. Begge rumfartøjer kan være permanent fanget omkring 600 km fra Månens sydpol.

Designet af Chandrayaan-3 gav håb om, at rumfartøjet ville komme tilbage til livet med sollysets genkomst. Månenattens ekstreme temperaturer, som kan nå så lavt som -250°C (-418°F), udgør imidlertid udfordringer for landeren og roveren. Roverens lille batteri var fuldt opladet, og begge køretøjer var forprogrammeret til at genaktivere, når der var tilstrækkelig solenergi til rådighed.

ISRO-formand AS Kiran Kumar udtrykte dog tvivl om missionens levedygtighed, da mange komponenter måske ikke har overlevet de hårde månetemperaturer. Landerens sender er afgørende for succes, da den skal etablere kommunikation med ISRO. Selvom andre systemer stadig er funktionelle, ville fraværet af en fungerende sender gøre dem irrelevante.

Mens der er et svagt håb baseret på Kinas Chang'e 4-mission, bliver chancerne for Chandrayaan-3's genoplivning hurtigt mindsket. Hvis missionen virkelig er slut, markerer den stadig en betydelig succes for ISRO, da den landede på Månens sydpolregion.

Kilde: Universe Today