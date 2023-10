Månestøv kan bruges til at bygge veje og landingspladser på månen

Forskere har udført eksperimenter på Jorden for at udforske den potentielle brug af månestøv til at bygge veje og landingspuder på månen. Månestøv består primært af fint pulveriseret vulkansk sten, og på trods af månens hvide udseende er dens jord faktisk mørkegrå. Manglen på erosionsprocesser på månen resulterer i skarpkantede partikler i månestøvet, hvilket udgør en fare for udforskningen af ​​rummet.

Derudover bærer månestøv en elektrisk ladning, hvilket gør det klæbende og klæbrigt. Denne klæbrighed kan forårsage skade på månelandere, rumdragter og endda potentielle sundhedsproblemer, hvis de indåndes. For at afbøde skaden forårsaget af månestøv er ideen om at bygge veje på månens overflade ved hjælp af tilgængelige ressourcer blevet foreslået.

I en nylig undersøgelse eksperimenterede videnskabsmænd med en månens jorderstatning kaldet EAC-1A for at undersøge, om koncentreret sollys kunne smelte månestøv til faste klippeplader. De simulerede koncentreret sollys ved hjælp af laserstråler med varierende styrker og størrelser, hvilket med succes producerede trekantede, hulcentrerede fliser. Disse fliser kunne låses sammen for at skabe solide overflader til konstruktion af veje og landingspladser på månen.

Tidligere forskning havde foreslået brugen af ​​intenst sollys eller laserstråler til at fusionere månejord, men denne undersøgelse viste produktionen af ​​større blokke og brugen af ​​kraftige laserstråler. For at generere en så kraftig stråle på månen, vil en linse, der måler cirka 5.7 fod i diameter, være påkrævet.

Fremtidige eksperimenter vil vurdere disse flisers modstandsdygtighed over for rakettryk for at bestemme deres egnethed til landingspuder. Forskere kan også udføre test under simulerede måneforhold, inklusive dem uden atmosfære og med reduceret tyngdekraft, for at validere gennemførligheden af ​​denne teknologi, før den implementeres på månen.

Afslutningsvis har brug af månestøv til at bygge veje og landingspladser på månen potentialet til at reducere omkostningerne og gøre udforskning af rummet mere bæredygtig. Den vellykkede skabelse af solide klippeplader ved hjælp af koncentreret sollys i denne undersøgelse giver en lovende løsning til månekonstruktion.

kilder:

Space.com