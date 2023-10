Rumalderen sætter sit præg på Jordens atmosfære

En nylig undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences afslører, at rumalderen har en indvirkning på Jordens atmosfære. Forskere har fundet betydelige mængder af metaller i aerosoler i atmosfæren, sandsynligvis fra det stigende antal rumfartøjer og satellit-opsendelser og returneringer. Denne tilstedeværelse af metal ændrer atmosfærisk kemi, hvilket potentielt påvirker ozonlaget og klimaet.

Ledet af Dan Murphy fra National Oceanic and Atmospheric Administration opdagede forskerholdet over 20 grundstoffer i forhold, der matcher dem, der bruges i rumfartøjslegeringer. De observerede, at massen af ​​visse metaller, såsom lithium, aluminium, kobber og bly, fra rumfartøjers genindtræden langt oversteg koncentrationerne af disse metaller, der findes i naturligt kosmisk støv. Chokerende nok indeholdt næsten 10 % af de store svovlsyrepartikler, som hjælper med at beskytte og buffere ozonlaget, aluminium og andre rumfartøjsmetaller.

Forskerne vurderer, at i 2030 kan op til 50,000 flere satellitter nå kredsløb. Det betyder, at op mod halvdelen af ​​stratosfæriske svovlsyrepartikler i de næste par årtier kan indeholde metaller fra genindtrængen. Virkningerne af dette på atmosfæren, ozonlaget og livet på Jorden er stadig ukendt.

At studere stratosfæren er udfordrende, da det er en region, hvor mennesker ikke lever. Kun de højeste flyvninger kommer ind i denne region i en kort periode. Men som en del af NASA's Airborne Science Program, bruger forskerne forskningsfly til at indsamle prøver af stratosfæren. Instrumenter er fastgjort til næsekeglen for at sikre, at luftprøven er frisk og uforstyrret.

Stratosfæren er et stabilt og tilsyneladende roligt lag af atmosfæren. Det er også hjemstedet for ozonlaget, en afgørende komponent til at beskytte livet på Jorden mod skadelig ultraviolet stråling. I løbet af de sidste par årtier har ozonlaget været truet, men der er gjort en koordineret global indsats for at reparere og genopbygge det.

Det stigende antal opsendelser og returer fra rummet er ansvarlig for at indføre flere metaller i stratosfæren. Efterhånden som raketter opsendes og satellitter indsættes, efterlader de et spor af metalpartikler, der har potentialet til at påvirke atmosfæren på måder, som videnskabsmænd stadig forsøger at forstå.

Som konklusion fremhæver undersøgelsen behovet for yderligere forskning for at bestemme de nøjagtige konsekvenser af rumalderen på Jordens atmosfære. Resultaterne tyder på, at den stigende tilstedeværelse af metaller fra rumfartøjer og satellitter kan have konsekvenser for klimaet, ozonlaget og vores planets overordnede beboelighed.

