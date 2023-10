Nobelprisens oprindelse og betydning

Nobelprisen, indstiftet af Alfred Nobel, er en prestigefyldt pris, der anerkender personer, der har ydet væsentlige bidrag til forskellige områder til forbedring af menneskeheden. Alfred Nobel, født i en familie af ingeniører i Stockholm i 1833, var en kemiker og ingeniør, der blev en indflydelsesrig våbenfabrikant. Hans rigdom kom fra hans talrige opfindelser, herunder dynamit, selvom denne opfindelse gav ham den nedsættende titel "Dødens købmand".

Nobel ønskede imidlertid at efterlade en varig arv, der ville bidrage til samfundets fremgang. I sit testamente underskrevet i 1895 bestemte han, at hans resterende formue skulle bruges til at oprette en fond, der årligt skulle uddeles som præmier. Renterne fra fonden ville blive delt i fem lige store dele og tildelt personer, der gjorde væsentlige opdagelser eller resultater inden for fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur og fred. I 1968 blev Nobelprisen i økonomi føjet til listen over priser.

De første Nobelpriser blev uddelt i 1901, og siden da er der sket bemærkelsesværdige fremskridt inden for fysik og kemi. Fysik, der blev betragtet som den førende videnskab på Nobels tid, har været vidne til banebrydende opdagelser, der fører til en videnskabs- og teknologidrevet fremtid. Bemærkelsesværdige prisvindere omfatter Albert Einstein, som blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin relativitetsteori, og far-søn-duoen William Henry Bragg og Lawrence Bragg, som modtog prisen i 1915 for deres arbejde med krystalstrukturanalyse ved hjælp af X -stråler.

Kemi, det felt, der er tættest på Nobels eget arbejde, har også gjort betydelige fremskridt, med 115 nobelpriser uddelt indtil videre. Vigtige bidrag inden for kemi har forbedret vores forståelse af universet, stoffet og livet. Frédéric Joliot og Irene Joliot-Curie, datter af Marie Curie, blev tildelt prisen i 1935 for deres opdagelse af kunstige radioaktive atomer. I 2019 blev John B Goodenough den ældste prisvinder i kemi i en alder af 97 for sine banebrydende bidrag til udviklingen af ​​lithium-ion-batterier.

Nobelprisen er fortsat en højt værdsat anerkendelse af enestående præstationer på forskellige områder. Det tjener som et vidnesbyrd om videns, videnskabens og humanismens magt til at fremme samfundet og gavne menneskeheden som helhed.

kilder:

– Nobelprisorganisationen

– Express News Service